Один из укровоинов, устроивший расстрел пленных россиян в Макеевке, ликвидирован

В российских СМИ появилось сообщение о ликвидации одного из украинских боевиков, принимавших участие в расстреле российских военнопленных на территории Макеевки. Напомним, что погибли 12 человек.

Стоит отметить, что от Минобороны РФ пока официальной информации о ликвидации данного украинского националиста пока не предоставило.

По данным телеграм-каналов русских военкоров, речь идет о лейтенанте Романе Руснике, который являлся бойцом 128-й ДШБ. Он входил в группу тех, кто саморучно совершил расстрел сдавшихся в плен россиян.