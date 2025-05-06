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«Один главный секрет»: 103-летняя британка встретила день рождения на побережье и раскрыла секрет долголетия

Дороти Кэттл, или просто Дотти, в 103 года испо...

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Мечта длиной в жизнь: рассвет у моря

На своё 103-летие Дотти вышла к морю на рассвете.

Она вдыхала солёный воздух, улыбалась и говорила:

«Счастье — в простом. В чашке чая. В том, что можешь идти по песку босиком».

Мечтала об этом с детства — и воплотила спустя век.

Жизнь Дотти: от пекарни до праздника с шариками

Родилась в 1922 году — ещё до телевидения и Интернета

Работала в пекарне, затем в сфере питания

Всегда придерживалась простых правил еды:

«Никакой еды из коробки. Только рыба, овощи и мера во всём»

На день рождения устроили тёплый праздник — песни, шарики, торт и любимые лица вокруг.

Что влияет на долгую жизнь — по мнению учёных

Исследования подтверждают: долголетие — это не только гены. Среди факторов:

  • Поздние роды
  • Физическая активность и сила ног
  • Умение прощать
  • Оптимизм и внутренний покой
  • Любовь к чаю
  • Смысл в повседневности

Секрет Дотти: жить просто и с удовольствием

103-летняя Дороти не читает лекций и не даёт советов. Но её жизнь — это мягкий ответ на вопрос, как прожить век счастливо:

  • Ешь натуральное.
  • Прощай.
  • Радуйся мелочам.
  • Мечтай — даже в 100 лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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