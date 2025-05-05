«Один главный принцип»: 103-летняя британка встретила день рождения на побережье и раскрыла секрет долголетия
dzen.ru
Дороти Кэттл, или просто Дотти, отметила своё 103-летие у моря — так, как мечтала с самого детства.
На рассвете она вышла на пляж, вдыхала солёный воздух и говорила, что счастье — в простых вещах.
Жизнь длиною в век
Родилась в 1922 году, когда не было ни телевидения, ни Интернета
Работала в пекарне, потом в общественном питании
Всегда была бережна в еде и придерживалась простых правил
«Никакой еды из коробки. Только рыба, овощи и мера во всём», — делится Дотти.
Праздник с песнями и тортом
После прогулки сотрудники дома престарелых устроили домашнюю вечеринку. Пришли все: друзья, соседи, персонал. Шарики, песни, торт и улыбки — день, наполненный светом.
Что влияет на долгую жизнь?
Учёные подтверждают: долголетие — это не только гены. Среди факторов:
- Поздние роды
- Сила ног и выносливость
- Способность прощать
- Позитивный настрой
- Любовь к чаю
И, конечно же, смысл жизни в простом, сообщает prufy.
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