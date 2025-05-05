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«Один главный принцип»: 103-летняя британка встретила день рождения на побережье и раскрыла секрет долголетия

103-летняя Дороти рассказала, как сохранить здо...

dzen.ru

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Дороти Кэттл, или просто Дотти, отметила своё 103-летие у моря — так, как мечтала с самого детства.

На рассвете она вышла на пляж, вдыхала солёный воздух и говорила, что счастье — в простых вещах.

Жизнь длиною в век

Родилась в 1922 году, когда не было ни телевидения, ни Интернета

Работала в пекарне, потом в общественном питании

Всегда была бережна в еде и придерживалась простых правил

«Никакой еды из коробки. Только рыба, овощи и мера во всём», — делится Дотти.

Праздник с песнями и тортом

После прогулки сотрудники дома престарелых устроили домашнюю вечеринку. Пришли все: друзья, соседи, персонал. Шарики, песни, торт и улыбки — день, наполненный светом.

Что влияет на долгую жизнь?

Учёные подтверждают: долголетие — это не только гены. Среди факторов:

  • Поздние роды
  • Сила ног и выносливость
  • Способность прощать
  • Позитивный настрой
  • Любовь к чаю

И, конечно же, смысл жизни в простом, сообщает prufy.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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