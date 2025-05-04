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Очередная мобилизация в России в 2025 году: срочное заявление Путина и Белоусова

Будет ли мобилизация в России в 2025 году: что ...

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Будет ли мобилизация в России в 2025 году: что говорят власти

Тема мобилизации в 2025 году волнует многих россиян. Несмотря на заявления официальных лиц о том, что в ней нет необходимости, разговоры в обществе не утихают. Чтобы прояснить ситуацию, представители Госдумы и Кремля сделали несколько важных заявлений, пишет sib.fm.

Что с указом о мобилизации?

Хотя частичная мобилизация была завершена ещё в 2022 году, сам указ продолжает действовать. Об этом напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пояснил, что речь не идёт о новом призыве, а о других задачах, которые по-прежнему выполняются в рамках указа.

Что говорят в Минобороны?

Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что российская армия пополняется в основном контрактниками и добровольцами. Массовую мобилизацию, как в 2022 году, не планируют. Он заявил: «Мы делаем ставку на профессиональных бойцов, а не на срочный набор».

Заявление Владимира Путина

Президент России также исключил вероятность новой волны мобилизации. По его словам, в данный момент на фронте достаточно солдат — около 700 тысяч человек. Вместо мобилизации власти делают ставку на набор инженеров. Путин сообщил, что в ближайшие годы в стране подготовят до 1,8 миллиона технических специалистов.

Позиция депутатов Госдумы

Андрей Картаполов, глава комитета по обороне, заявил, что в мобилизации сейчас нет нужды. Его поддержал коллега Андрей Красов, добавив, что призыв на контрактную службу продолжается, и добровольцы активно подписывают соглашения. По последним данным, уже заключено около 740 тысяч контрактов.

Виктор Соболев отметил, что важно отправлять на фронт только подготовленных людей. Он подчеркнул: «От непрофессионалов толку не будет, нужно качественное обучение».

Что изменится с марта 2025 года?

С марта вступят в силу новые правила по бронированию от мобилизации. Теперь сохранять бронь смогут только сотрудники федеральных органов и Минобороны. Брони, выданные ранее, будут действовать до 21 марта. Ожидается новый порядок, но его детали пока не опубликованы.

Отсрочки для IT-специалистов пока сохраняются.

Вывод: Новая волна мобилизации в 2025 году не планируется. Власти делают ставку на контрактников, добровольцев и квалифицированных специалистов. Однако действия указа о мобилизации по-прежнему в силе, а правила могут меняться — особенно для тех, кто рассчитывал на отсрочку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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