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"Очень заразный и хитрый, защиты нет": в Роспотребнадзоре сообщили, что новый подвариант коронавируса "Арктур" может обходить иммунитет

Попова: подвариант коронавируса "Арктур" умеет обходить сформировавшийся иммунитет и очень заразен
"Очень заразный и хитрый, защиты нет": в Роспотребнадзоре сообщили, что новый подвариант коронавируса "Арктур" может обходить иммунитет

Фото: открытые источники

Пришедший из Индии в РФ подвариант коронавируса "Арктур" очень заразный и коварный - он может легко обходить сформированный ранее иммунитет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

"Очень высокая контагиозность, еще большая заразность чем у его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания. <…> Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет", - сказала Попова, ее цитирует ТАСС.

Если вы заразились "Арктуром", то проявляться болезнь будет как стандартная ОРВИ, врачи считают, что большого роста госпитализаций не будет. Тесты, которые используют сегодня для определения ковида, способны диагностировать новый вид вируса.
В ведомстве считают, что в конце мая "Арктур" себя покажет - будет подъем заболеваемости.

"Сейчас начнется каникулярно-отпускной период, потом все соберутся и этот всплеск может быть", - сказала Попова.

Сейчас официально подтвердили уже 4 случая "Арктура" в России.

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