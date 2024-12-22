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Обычная плесневелая брага: в Роскачестве выявили сразу 4 марки шампанского из черного списка

Роскачество недавно обновило свой "чёрный списо...

dp.ru

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Роскачество недавно обновило свой "чёрный список" продуктов, куда вошли четыре марки шампанского, утративших своё качество. Это предупреждение призвано защитить потребителей от покупки алкоголя, который может не только испортить праздник, но и навредить здоровью.

Марки шампанского, вызывающие опасения

Специалисты Роскачества провели тестирование различных марок шампанского, доступных на российском рынке, и выявили четыре наименования, которые не соответствуют стандартам качества. Эти продукты показали наличие чрезмерного количества сульфитов, превышающих допустимые нормы, и нарушения в органолептических характеристиках, напоминая по вкусу "плесневелую брагу" больше, чем качественное шампанское.

Как узнать некачественное шампанское

Роскачество рекомендует потребителям быть особенно внимательными при выборе шампанского. Следует обращать внимание на:

  • Цвет и прозрачность напитка. Шампанское не должно быть мутным или иметь необычный оттенок.
  • Запах. Наличие странных или неприятных запахов может быть признаком испорченного продукта.
  • Этикетка. Вся необходимая информация о производителе, сроках годности и составе должна быть чётко указана.

Меры предосторожности

Покупая шампанское, потребители должны предпочитать проверенные марки и покупать продукцию в магазинах с хорошей репутацией, где соблюдаются условия хранения. Это минимизирует риск приобретения некачественного алкоголя.

Заключение

Опубликованный список Роскачества стал напоминанием о том, что качество алкогольной продукции остаётся актуальной темой для российских потребителей. Ведомство продолжит свою работу по мониторингу продуктов питания и напитков, чтобы гарантировать, что на полках магазинов будут только безопасные и качественные товары.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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