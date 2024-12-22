Обычная плесневелая брага: в Роскачестве выявили сразу 4 марки шампанского из черного списка

Роскачество недавно обновило свой "чёрный список" продуктов, куда вошли четыре марки шампанского, утративших своё качество. Это предупреждение призвано защитить потребителей от покупки алкоголя, который может не только испортить праздник, но и навредить здоровью.

Марки шампанского, вызывающие опасения

Специалисты Роскачества провели тестирование различных марок шампанского, доступных на российском рынке, и выявили четыре наименования, которые не соответствуют стандартам качества. Эти продукты показали наличие чрезмерного количества сульфитов, превышающих допустимые нормы, и нарушения в органолептических характеристиках, напоминая по вкусу "плесневелую брагу" больше, чем качественное шампанское.

Как узнать некачественное шампанское

Роскачество рекомендует потребителям быть особенно внимательными при выборе шампанского. Следует обращать внимание на:

Цвет и прозрачность напитка. Шампанское не должно быть мутным или иметь необычный оттенок.

Запах. Наличие странных или неприятных запахов может быть признаком испорченного продукта.

Этикетка. Вся необходимая информация о производителе, сроках годности и составе должна быть чётко указана.

Меры предосторожности

Покупая шампанское, потребители должны предпочитать проверенные марки и покупать продукцию в магазинах с хорошей репутацией, где соблюдаются условия хранения. Это минимизирует риск приобретения некачественного алкоголя.

Заключение

Опубликованный список Роскачества стал напоминанием о том, что качество алкогольной продукции остаётся актуальной темой для российских потребителей. Ведомство продолжит свою работу по мониторингу продуктов питания и напитков, чтобы гарантировать, что на полках магазинов будут только безопасные и качественные товары.