Обычная плесневелая брага: в Роскачестве определили 4 марки шампанского из черного списка

Роскачество, ведущий надзорный орган по качеству товаров и услуг в России, недавно обновило свой "черный список", в который включило четыре марки шампанского. Эти продукты, по мнению экспертов, не соответствуют стандартам качества и могут даже навредить потребителям из-за своего низкого качества производства.

Под метафорой "обычная плесневелая брага" Роскачество подразумевает, что данные марки шампанского обладают не только неудовлетворительными вкусовыми качествами, но и могут содержать примеси, не характерные для качественного алкогольного напитка. Это открытие стало результатом ряда лабораторных испытаний и дегустаций, проведенных экспертами организации.

Шампанское из "черного списка" Роскачества вызывает обеспокоенность среди потребителей, ведь многие из них привыкли доверять внешнему виду и бренду при выборе алкоголя. Однако результаты исследований показывают, что не все дорого выглядящие бутылки гарантируют качество содержимого.

Власти призывают покупателей быть внимательными при выборе шампанского, особенно в преддверии праздников, когда спрос на данный вид алкоголя значительно возрастает. Рекомендуется обращать внимание на сертификаты соответствия и выбирать продукцию проверенных производителей.

Роскачество продолжает свою миссию по защите прав потребителей, предоставляя им актуальную информацию о качестве продуктов на рынке. Публикация таких списков не только способствует повышению осведомленности среди покупателей, но и стимулирует производителей поддерживать высокие стандарты качества своей продукции.