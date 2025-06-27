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Обрызгайте томаты для наилучшей завязи: защитим урожай подкормкой в июне

Как подкармливать томаты в июне для обильного у...

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Как подкармливать томаты в июне: простая схема для обильного урожая

Июнь — ключевой месяц для томатов, когда начинается активное формирование завязей и цветение. Чтобы обеспечить растениям необходимое питание и получить обильный урожай, важно правильно подкармливать томаты. Следуя нашей пошаговой схеме подкормки, вы сможете гарантировать томатам всё, что нужно для роста и плодоношения.

Этап 1: Мочевина — на старте роста

  • Когда: начало июня, до цветения.
  • Зачем: стимулирует рост зелёной массы — листьев и стеблей.
  • Как: разведите 50–60 г мочевины на 10 л воды. Поливайте по 0,5–1 л под куст.

Совет: не переусердствуйте с количеством, чтобы не вызвать избыточный рост зелени. Это может замедлить формирование завязей и привести к дефициту плодов.

Этап 2: Борная кислота — для завязей

  • Когда: начало цветения, повторить через 10–14 дней.
  • Зачем: улучшает опыление и помогает завязям не осыпаться.
  • Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды. Опрыскивайте растения утром или вечером.

Совет: борная кислота особенно полезна в жаркую погоду, когда процесс опыления может быть затруднён.

Этап 3: Фосфор и калий — для плодов

  • Когда: после цветения, для поддержки наливания плодов и укрепления здоровья кустов.

Чем подкармливать:

  • Суперфосфат — источник фосфора для развития корней и плодов.
  • Зола — источник калия, помогает укрепить растения и улучшить вкус плодов.
  • Монофосфат калия — улучшает завязь и налив плодов.

Как: используйте любой из этих компонентов по инструкции или в смеси для комплексного питания.

Почему это работает?

Каждый этап подкормки даёт растениям то, что нужно на конкретном этапе развития:

  • Мочевина стимулирует рост зелёной массы и укрепление стеблей.
  • Борная кислота улучшает опыление и способствует образованию крепких завязей.
  • Фосфор и калий необходимы для правильного формирования и наливания плодов.

Правильная дозировка удобрений и чередование подкормок помогут избежать переизбытка питательных веществ и обеспечат растения всем необходимым для активного роста и плодоношения. Следуя этой схеме, вы сможете гарантировать томатам здоровый рост и обильный урожай!

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