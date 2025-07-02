Обрызгайте томаты для наилучшей завязи: защитим урожай подкормкой в июле

Июль — ключевой месяц для томатов, когда начинается активное формирование завязей и цветение. Чтобы обеспечить растениям необходимое питание и получить обильный урожай, важно правильно подкармливать томаты.

Следуя пошаговой схеме подкормки, вы обеспечите томатам всё необходимое для роста и плодоношения.

Этап 1: Мочевина — на старте роста

Когда: начало июня, до цветения.

Зачем: стимулирует рост зелёной массы — листьев и стеблей.

Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды. Поливайте по 0,5–1 л под куст.

Совет: не переусердствуйте с количеством, чтобы не стимулировать избыточный рост зелени, что может замедлить формирование завязей и снизить количество плодов.

Этап 2: Борная кислота — для завязей

Когда: начало цветения, повторить через 10–14 дней.

Зачем: улучшает опыление и помогает завязям не осыпаться.

Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды. Опрыскивайте растения утром или вечером.

Совет: особенно полезна в жаркую погоду, когда процесс опыления может быть затруднён.

Этап 3: Фосфор и калий — для плодов

Когда: после цветения, для поддержки наливания плодов и укрепления кустов.

Чем подкармливать:

Суперфосфат — источник фосфора для развития корней и плодов.

Зола — источник калия, помогает укрепить растения и улучшить вкус плодов.

Монофосфат калия — улучшает завязь и налив плодов.

Как: используйте любой из этих компонентов по инструкции или в смеси для комплексного питания.

Почему это работает?

Каждый этап подкормки даёт растениям то, что необходимо на соответствующем этапе развития:

Мочевина стимулирует рост зелёной массы и укрепление стеблей.

Борная кислота улучшает опыление и способствует образованию крепких завязей.

Фосфор и калий необходимы для правильного формирования и наливания плодов.

Правильная дозировка удобрений и чередование подкормок поможет избежать переизбытка питательных веществ и обеспечит растения всем необходимым для активного роста и плодоношения. Следуя этой схеме, вы сможете обеспечить томатам здоровый рост и получить обильный урожай!