Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Обрызгайте томаты для наилучшей завязи: защитим урожай подкормкой в июле

Июль — важный месяц для томатов, когда активно ...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

Июль — ключевой месяц для томатов, когда начинается активное формирование завязей и цветение. Чтобы обеспечить растениям необходимое питание и получить обильный урожай, важно правильно подкармливать томаты.

Следуя пошаговой схеме подкормки, вы обеспечите томатам всё необходимое для роста и плодоношения.

Этап 1: Мочевина — на старте роста

Когда: начало июня, до цветения.

Зачем: стимулирует рост зелёной массы — листьев и стеблей.

Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды. Поливайте по 0,5–1 л под куст.

Совет: не переусердствуйте с количеством, чтобы не стимулировать избыточный рост зелени, что может замедлить формирование завязей и снизить количество плодов.

Этап 2: Борная кислота — для завязей

Когда: начало цветения, повторить через 10–14 дней.

Зачем: улучшает опыление и помогает завязям не осыпаться.

Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды. Опрыскивайте растения утром или вечером.

Совет: особенно полезна в жаркую погоду, когда процесс опыления может быть затруднён.

Этап 3: Фосфор и калий — для плодов

Когда: после цветения, для поддержки наливания плодов и укрепления кустов.

Чем подкармливать:

  • Суперфосфат — источник фосфора для развития корней и плодов.
  • Зола — источник калия, помогает укрепить растения и улучшить вкус плодов.
  • Монофосфат калия — улучшает завязь и налив плодов.

Как: используйте любой из этих компонентов по инструкции или в смеси для комплексного питания.

Почему это работает?

Каждый этап подкормки даёт растениям то, что необходимо на соответствующем этапе развития:

  • Мочевина стимулирует рост зелёной массы и укрепление стеблей.
  • Борная кислота улучшает опыление и способствует образованию крепких завязей.
  • Фосфор и калий необходимы для правильного формирования и наливания плодов.

Правильная дозировка удобрений и чередование подкормок поможет избежать переизбытка питательных веществ и обеспечит растения всем необходимым для активного роста и плодоношения. Следуя этой схеме, вы сможете обеспечить томатам здоровый рост и получить обильный урожай!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

РПЦ объясняет, зачем целуют руку батюшки и иконы

Интересное в Казани

10 часов назад

«Увековечить не факт смерти, а суть жизни»: кому доверяют создание мемориальных комплексов в Казани

поможет ли дихлофос от тараканов в квартире

Новости Татарстана

9 часов назад

Пенсионеры Татарстана получают удвоенную выплату после 80 лет

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Проверено пациентами: топ стоматологий Казани с хорошей репутацией

съёмка делового портрета в Москве

Не у нас

6 часов назад

Археолог Майкл Доннеллан обнаружил затопленную Атлантиду в Испании

Не у нас

9 часов назад

В Челябинске испытали прототип "парящего" поезда

Не у нас

6 часов назад

Ученые назвали микробы, которые изменяют поведение человека

Не у нас

58 минут назад

Игумен РПЦ Марк объяснил важность выбора крестных родителей

Новости Татарстана

день назад

Минниханов обсуждает развитие торговых связей с Турцией в Анкаре
Новости Татарстана
9 часов назад

​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

В МВД Татарстана подвели итоги первого этапа оп...

Не у нас

59 минут назад

Игумен РПЦ Марк объяснил важность выбора крестных родителей

Интересное в Казани

10 часов назад

«Увековечить не факт смерти, а суть жизни»: кому доверяют создание мемориальных комплексов в Казани

Не у нас

4 часа назад

Учёные обнаружили геном проказы возрастом 4000 лет

Не у нас

4 часа назад

VK представила аудиорекламу, которая не может быть пропущена
Минниханов обсуждает развитие торговых связей с...
Новости Татарстана
день назад

Минниханов обсуждает развитие торговых связей с Турцией в Анкаре

Не у нас

4 часа назад

Туристам сообщили о десерте, который может воспламениться в самолете

Новости Татарстана

4 часа назад

Гидрометцентр РТ предупредил о плохих погодных условиях 3 июля

Новости Казани

4 часа назад

Минэкологии РТ зафиксировало новые нарушения доступа к Казанке
Интересное в Казани
5 дней назад

Современные стандарты жилья: разбираем на примере, как должен выглядеть новый дом в Казани в 2025