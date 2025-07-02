Обрызгайте томаты для наилучшей завязи: защитим урожай подкормкой в июле
kasheloff.ru
Июль — ключевой месяц для томатов, когда начинается активное формирование завязей и цветение. Чтобы обеспечить растениям необходимое питание и получить обильный урожай, важно правильно подкармливать томаты.
Следуя пошаговой схеме подкормки, вы обеспечите томатам всё необходимое для роста и плодоношения.
Этап 1: Мочевина — на старте роста
Когда: начало июня, до цветения.
Зачем: стимулирует рост зелёной массы — листьев и стеблей.
Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды. Поливайте по 0,5–1 л под куст.
Совет: не переусердствуйте с количеством, чтобы не стимулировать избыточный рост зелени, что может замедлить формирование завязей и снизить количество плодов.
Этап 2: Борная кислота — для завязей
Когда: начало цветения, повторить через 10–14 дней.
Зачем: улучшает опыление и помогает завязям не осыпаться.
Как: растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды. Опрыскивайте растения утром или вечером.
Совет: особенно полезна в жаркую погоду, когда процесс опыления может быть затруднён.
Этап 3: Фосфор и калий — для плодов
Когда: после цветения, для поддержки наливания плодов и укрепления кустов.
Чем подкармливать:
- Суперфосфат — источник фосфора для развития корней и плодов.
- Зола — источник калия, помогает укрепить растения и улучшить вкус плодов.
- Монофосфат калия — улучшает завязь и налив плодов.
Как: используйте любой из этих компонентов по инструкции или в смеси для комплексного питания.
Почему это работает?
Каждый этап подкормки даёт растениям то, что необходимо на соответствующем этапе развития:
- Мочевина стимулирует рост зелёной массы и укрепление стеблей.
- Борная кислота улучшает опыление и способствует образованию крепких завязей.
- Фосфор и калий необходимы для правильного формирования и наливания плодов.
Правильная дозировка удобрений и чередование подкормок поможет избежать переизбытка питательных веществ и обеспечит растения всем необходимым для активного роста и плодоношения. Следуя этой схеме, вы сможете обеспечить томатам здоровый рост и получить обильный урожай!
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