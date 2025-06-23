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Обрызгайте томаты для лучшей завязи: защитим урожай подкормкой в июне

Подкормка томатов в июне — залог будущего урожая

kasheloff.ru

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Как правильно подкармливать томаты в июне: советы для увеличения урожая

Июнь — ключевой месяц для формирования завязей и плодов томатов. Подкормка в это время особенно важна для роста растений и будущего урожая. Узнайте, как правильно подкармливать томаты в июне, чтобы повысить урожай и не навредить растениям.

Этап 1: Мочевина — для роста

  • Когда: начало июня, до начала цветения.
  • Зачем: азот стимулирует рост листьев и стеблей, помогает растениям нарастить зелёную массу.
  • Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте под корень по 0,5–1 л на куст.

Совет: Не переусердствуйте с азотом, чтобы не замедлить образование плодов. Избыток зелени может отразиться на количестве завязей.

Этап 2: Борная кислота — для завязей

  • Когда: при начале цветения, с повтором через 10–14 дней.
  • Зачем: Бор улучшает опыление и формирование завязей, предотвращает опадение цветков.
  • Как: 1–2 г борной кислоты на 10 л воды. Опрыскивайте растения утром или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца.

Дополнительная поддержка после цветения

Для улучшения наливания плодов и поддержания здоровья кустов используйте фосфорно-калийные удобрения:

  • Суперфосфат
  • Зола
  • Монофосфат калия

Эти удобрения помогут плодам быстрее наливаться, а растениям оставаться здоровыми.

Правильная подкормка томатов в июне — ключ к успешному урожаю. Схема подкормок, включающая мочевину, борную кислоту и фосфорно-калийные удобрения, обеспечит вашим растениям всё необходимое для роста и формирования плодов.

Ваши томаты будут не только крепкими, но и плодоносными, если правильно организовать питание.

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