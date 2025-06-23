Обрызгайте томаты для лучшей завязи: защитим урожай подкормкой в июне
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Как правильно подкармливать томаты в июне: советы для увеличения урожая
Июнь — ключевой месяц для формирования завязей и плодов томатов. Подкормка в это время особенно важна для роста растений и будущего урожая. Узнайте, как правильно подкармливать томаты в июне, чтобы повысить урожай и не навредить растениям.
Этап 1: Мочевина — для роста
- Когда: начало июня, до начала цветения.
- Зачем: азот стимулирует рост листьев и стеблей, помогает растениям нарастить зелёную массу.
- Как: растворите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте под корень по 0,5–1 л на куст.
Совет: Не переусердствуйте с азотом, чтобы не замедлить образование плодов. Избыток зелени может отразиться на количестве завязей.
Этап 2: Борная кислота — для завязей
- Когда: при начале цветения, с повтором через 10–14 дней.
- Зачем: Бор улучшает опыление и формирование завязей, предотвращает опадение цветков.
- Как: 1–2 г борной кислоты на 10 л воды. Опрыскивайте растения утром или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца.
Дополнительная поддержка после цветения
Для улучшения наливания плодов и поддержания здоровья кустов используйте фосфорно-калийные удобрения:
- Суперфосфат
- Зола
- Монофосфат калия
Эти удобрения помогут плодам быстрее наливаться, а растениям оставаться здоровыми.
Правильная подкормка томатов в июне — ключ к успешному урожаю. Схема подкормок, включающая мочевину, борную кислоту и фосфорно-калийные удобрения, обеспечит вашим растениям всё необходимое для роста и формирования плодов.
Ваши томаты будут не только крепкими, но и плодоносными, если правильно организовать питание.
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