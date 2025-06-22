Обрызгайте томаты для лучшей завязи: умножаем урожай подкормкой в июне
kasheloff.ru
Июнь — важный месяц в уходе за томатами. Именно в это время формируются завязи и начинается развитие плодов. Чтобы поддержать растения, нужно грамотно подбирать удобрения, не допуская перекорма и стрессов.
Первый этап: азот для активного роста
Срок: первые числа июня, до начала цветения.
Цель: стимулировать развитие листьев и стеблей.
Рецепт: 50–60 г мочевины растворите в 10 л воды и поливайте под корень — по 0,5–1 литру на каждый куст.
Подсказка: следите за дозировкой — избыток азота приведёт к чрезмерной зелени и задержит появление плодов.
Второй этап: бор — для цветков и завязей
Когда применять: при начале цветения, затем повтор через 10–14 дней.
Для чего нужно: бор поддерживает процесс опыления, способствует удержанию завязей и снижает риск осыпания бутонов.
Как использовать: 1–2 г борной кислоты на 10 л воды — опрыскивать утром или вечером при сухой погоде.
После цветения — поддержка фосфором и калием
На этом этапе томатам уже требуется помощь для созревания плодов. Подойдут:
суперфосфат
древесная зола
монофосфат калия
Эти удобрения укрепляют корневую систему, способствуют наливу плодов и защищают растения от болезней.
Итог
Регулярные подкормки в июне помогают томатам не только расти, но и формировать обильный и качественный урожай. При правильном подходе результат будет заметен уже к середине лета.
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