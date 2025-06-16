Обрызгайте томаты для лучшей завязи: спасаем урожай подкормкой в июне
kasheloff.ru
Подкормка томатов в июне: как повысить урожай и не навредить растениям
Июнь — ключевой месяц для формирования завязей и будущего урожая томатов. В это время особенно важно правильно подкармливать растения: питательные вещества помогают томатам нарастить зелёную массу, образовать завязи и сформировать сочные плоды.
Этап 1: мочевина — для роста
- Когда: начало июня, до начала цветения.
- Зачем: азот стимулирует рост листьев и стеблей.
- Как: 50–60 г мочевины на 10 л воды, поливать под корень по 0,5–1 л на куст.
Совет: Не переусердствуйте с азотом — избыток зелени замедляет образование плодов.
Этап 2: борная кислота — для завязей
- Когда: при начале цветения, с повтором через 10–14 дней.
- Зачем: бор улучшает опыление и формирование завязей, предотвращает опадение цветков.
- Как: 1–2 г борной кислоты на 10 л воды, опрыскивать утром или вечером.
Дополнительная поддержка после цветения:
Используйте фосфорно-калийные удобрения:
- Суперфосфат
- Зола
- Монофосфат калия
Эти вещества помогают плодам наливаться, а кустам — сохранять здоровье.
Грамотно выстроенная схема подкормок в июне даст заметный результат уже к середине лета. Ваши томаты будут не только крепкими, но и плодоносными.
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