Обрызгайте томаты для лучшей завязи: спасаем урожай подкормкой в июне

Подкормка томатов в июне: как повысить урожай и не навредить растениям

Июнь — ключевой месяц для формирования завязей и будущего урожая томатов. В это время особенно важно правильно подкармливать растения: питательные вещества помогают томатам нарастить зелёную массу, образовать завязи и сформировать сочные плоды.

Этап 1: мочевина — для роста

Когда: начало июня, до начала цветения.

Зачем: азот стимулирует рост листьев и стеблей.

Как: 50–60 г мочевины на 10 л воды, поливать под корень по 0,5–1 л на куст.

Совет: Не переусердствуйте с азотом — избыток зелени замедляет образование плодов.

Этап 2: борная кислота — для завязей

Когда: при начале цветения, с повтором через 10–14 дней.

Зачем: бор улучшает опыление и формирование завязей, предотвращает опадение цветков.

Как: 1–2 г борной кислоты на 10 л воды, опрыскивать утром или вечером.

Дополнительная поддержка после цветения:

Используйте фосфорно-калийные удобрения:

Суперфосфат

Зола

Монофосфат калия

Эти вещества помогают плодам наливаться, а кустам — сохранять здоровье.

Грамотно выстроенная схема подкормок в июне даст заметный результат уже к середине лета. Ваши томаты будут не только крепкими, но и плодоносными.