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Обрызгайте помидоры для наилучшей завязи: защитим урожай подкормкой в июне

Как подкармливать томаты в июне: простая схема ...

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Как подкармливать томаты в июне: простая схема для обильного урожая

Июнь — важный месяц для томатов, когда начинается формирование завязей и цветение. Чтобы получить обильный и качественный урожай, необходимо правильно подкармливать растения. Мы предлагаем вам поэтапную схему подкормки томатов, которая поможет обеспечить им всё необходимое без лишних затрат и ошибок.

Этап 1: Мочевина — на старте роста

  • Когда: начало июня, до цветения.
  • Зачем: стимулирует рост зелёной массы — листьев и стеблей.
  • Как: развести 50–60 г мочевины на 10 л воды. Поливать по 0,5–1 л под куст.

Совет: не переборщите с количеством, чтобы не стимулировать избыточный рост зелени. Это может затормозить завязь и привести к дефициту плодов.

Этап 2: Борная кислота — для завязей

  • Когда: начало цветения, повтор через 10–14 дней.
  • Зачем: улучшает опыление и помогает завязям не осыпаться.
  • Как: растворить 1–2 г борной кислоты в 10 л воды. Опрыскивать растения утром или вечером.

Совет: борная кислота особенно полезна в жаркую погоду, когда процесс опыления может быть затруднён.

Этап 3: Фосфор и калий — для плодов

  • Когда: после цветения, для поддержки наливания плодов и укрепления здоровья кустов.

Чем подкармливать:

  • Суперфосфат — источник фосфора для развития корней и плодов.
  • Зола — источник калия, помогает укрепить растения и улучшить вкус плодов.
  • Монофосфат калия — улучшает завязь и налив плодов.

Как: можно использовать любой из этих компонентов по инструкции или в смеси для комплексного питания.

Почему это работает?

Каждый этап подкормки даёт растениям то, что нужно в конкретный момент:

  • Мочевина стимулирует рост зелёной массы и укрепление стеблей.
  • Борная кислота улучшает опыление и способствует образованию крепких завязей.
  • Фосфор и калий необходимы для правильного формирования и наливания плодов.

Важно соблюдать дозировку удобрений и чередовать подкормки, чтобы избежать переизбытка питательных веществ и обеспечить растения всем необходимым для активного роста и плодоношения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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