Обрызгайте помидоры для наилучшей завязи: защитим урожай подкормкой в июне
kasheloff.ru
Как подкармливать томаты в июне: простая схема для обильного урожая
Июнь — важный месяц для томатов, когда начинается формирование завязей и цветение. Чтобы получить обильный и качественный урожай, необходимо правильно подкармливать растения. Мы предлагаем вам поэтапную схему подкормки томатов, которая поможет обеспечить им всё необходимое без лишних затрат и ошибок.
Этап 1: Мочевина — на старте роста
- Когда: начало июня, до цветения.
- Зачем: стимулирует рост зелёной массы — листьев и стеблей.
- Как: развести 50–60 г мочевины на 10 л воды. Поливать по 0,5–1 л под куст.
Совет: не переборщите с количеством, чтобы не стимулировать избыточный рост зелени. Это может затормозить завязь и привести к дефициту плодов.
Этап 2: Борная кислота — для завязей
- Когда: начало цветения, повтор через 10–14 дней.
- Зачем: улучшает опыление и помогает завязям не осыпаться.
- Как: растворить 1–2 г борной кислоты в 10 л воды. Опрыскивать растения утром или вечером.
Совет: борная кислота особенно полезна в жаркую погоду, когда процесс опыления может быть затруднён.
Этап 3: Фосфор и калий — для плодов
- Когда: после цветения, для поддержки наливания плодов и укрепления здоровья кустов.
Чем подкармливать:
- Суперфосфат — источник фосфора для развития корней и плодов.
- Зола — источник калия, помогает укрепить растения и улучшить вкус плодов.
- Монофосфат калия — улучшает завязь и налив плодов.
Как: можно использовать любой из этих компонентов по инструкции или в смеси для комплексного питания.
Почему это работает?
Каждый этап подкормки даёт растениям то, что нужно в конкретный момент:
- Мочевина стимулирует рост зелёной массы и укрепление стеблей.
- Борная кислота улучшает опыление и способствует образованию крепких завязей.
- Фосфор и калий необходимы для правильного формирования и наливания плодов.
Важно соблюдать дозировку удобрений и чередовать подкормки, чтобы избежать переизбытка питательных веществ и обеспечить растения всем необходимым для активного роста и плодоношения.
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