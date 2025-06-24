Обрызгайте помидоры для лучшей завязи: защитим урожай подкормкой в июне
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Как правильно подкармливать томаты в июне: советы для увеличения урожая
Июнь — важный месяц для развития томатов, так как в это время формируются завязи и плоды. Подкормка в июне особенно важна для роста растений и увеличения урожая. Узнайте, как правильно подкармливать томаты в этот период, чтобы добиться хороших результатов и не навредить растениям.
Этап 1: Мочевина — для роста
- Когда: начало июня, до начала цветения.
- Зачем: Азот помогает стимулировать рост листьев и стеблей, способствуя наращиванию зелёной массы.
- Как: Разведите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте растения под корень по 0,5–1 л на куст.
Совет: Будьте осторожны с количеством азота, чтобы не задержать образование плодов. Избыток зелени может снизить количество завязей.
Этап 2: Борная кислота — для завязей
- Когда: при начале цветения, повторите через 10–14 дней.
- Зачем: Бор улучшает опыление и способствует формированию завязей, предотвращая их опадение.
- Как: Разведите 1–2 г борной кислоты на 10 л воды. Опрыскивайте растения утром или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца.
Дополнительная поддержка после цветения
Для улучшения наливания плодов и укрепления здоровья кустов используйте фосфорно-калийные удобрения:
- Суперфосфат
- Зола
- Монофосфат калия
Эти удобрения помогут плодовому наливу и поддержат здоровье растений.
Правильная подкормка томатов в июне — залог хорошего урожая. Комбинация мочевины, борной кислоты и фосфорно-калийных удобрений обеспечит растениям всё необходимое для активного роста и формирования плодов.
Ваши томаты будут крепкими и плодоносными, если правильно организовать их питание.
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