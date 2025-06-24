Обрызгайте помидоры для лучшей завязи: защитим урожай подкормкой в июне

Как правильно подкармливать томаты в июне: советы для увеличения урожая

Июнь — важный месяц для развития томатов, так как в это время формируются завязи и плоды. Подкормка в июне особенно важна для роста растений и увеличения урожая. Узнайте, как правильно подкармливать томаты в этот период, чтобы добиться хороших результатов и не навредить растениям.

Этап 1: Мочевина — для роста

Когда: начало июня, до начала цветения.

Зачем: Азот помогает стимулировать рост листьев и стеблей, способствуя наращиванию зелёной массы.

Как: Разведите 50–60 г мочевины в 10 л воды и поливайте растения под корень по 0,5–1 л на куст.

Совет: Будьте осторожны с количеством азота, чтобы не задержать образование плодов. Избыток зелени может снизить количество завязей.

Этап 2: Борная кислота — для завязей

Когда: при начале цветения, повторите через 10–14 дней.

Зачем: Бор улучшает опыление и способствует формированию завязей, предотвращая их опадение.

Как: Разведите 1–2 г борной кислоты на 10 л воды. Опрыскивайте растения утром или вечером, чтобы избежать ожогов от солнца.

Дополнительная поддержка после цветения

Для улучшения наливания плодов и укрепления здоровья кустов используйте фосфорно-калийные удобрения:

Суперфосфат

Зола

Монофосфат калия

Эти удобрения помогут плодовому наливу и поддержат здоровье растений.

Правильная подкормка томатов в июне — залог хорошего урожая. Комбинация мочевины, борной кислоты и фосфорно-калийных удобрений обеспечит растениям всё необходимое для активного роста и формирования плодов.

Ваши томаты будут крепкими и плодоносными, если правильно организовать их питание.