Обрызгайте помидоры для хорошей завязи: защитим урожай подкормкой в июне
kasheloff.ru
Как подкармливать томаты в июне: простая схема для обильного урожая
Июнь — ключевой месяц в развитии томатов: формируются завязи, начинается цветение. От правильной подкормки зависит не только количество плодов, но и их качество. Рассказываем, как кормить томаты поэтапно, без лишних затрат и ошибок.
Этап 1: мочевина — на старте роста
- Когда: начало июня, до цветения.
- Зачем: стимулирует рост зелёной массы — листьев и стеблей.
- Как: 50–60 г мочевины на 10 л воды. Поливать по 0,5–1 л под куст.
Совет: не переборщите — избыток зелени может затормозить завязь.
Этап 2: борная кислота — для завязей
- Когда: начало цветения, повтор через 10–14 дней.
- Зачем: улучшает опыление, помогает завязям не осыпаться.
- Как: 1–2 г борной кислоты на 10 л воды, опрыскивать утром или вечером.
Этап 3: фосфор и калий — для плодов
После цветения: чтобы поддержать налив и здоровье кустов.
Чем подкармливать:
- Суперфосфат
- Зола
- Монофосфат калия
Почему это работает
Каждый этап даёт растению то, что нужно в конкретный момент: старт роста, формирование плодов и устойчивость к стрессу. Главное — соблюдать дозировку и чередовать подкормки.
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