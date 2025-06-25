Обрызгайте помидоры для хорошей завязи: защитим урожай подкормкой в июне

Как подкармливать томаты в июне: простая схема для обильного урожая

Июнь — ключевой месяц в развитии томатов: формируются завязи, начинается цветение. От правильной подкормки зависит не только количество плодов, но и их качество. Рассказываем, как кормить томаты поэтапно, без лишних затрат и ошибок.

Этап 1: мочевина — на старте роста

Когда: начало июня, до цветения.

Зачем: стимулирует рост зелёной массы — листьев и стеблей.

Как: 50–60 г мочевины на 10 л воды. Поливать по 0,5–1 л под куст.

Совет: не переборщите — избыток зелени может затормозить завязь.

Этап 2: борная кислота — для завязей

Когда: начало цветения, повтор через 10–14 дней.

Зачем: улучшает опыление, помогает завязям не осыпаться.

Как: 1–2 г борной кислоты на 10 л воды, опрыскивать утром или вечером.

Этап 3: фосфор и калий — для плодов

После цветения: чтобы поддержать налив и здоровье кустов.

Чем подкармливать:

Суперфосфат

Зола

Монофосфат калия

Почему это работает

Каждый этап даёт растению то, что нужно в конкретный момент: старт роста, формирование плодов и устойчивость к стрессу. Главное — соблюдать дозировку и чередовать подкормки.