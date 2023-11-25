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Обрушится Эль-ниньо: синоптики неожиданно изменили прогноз на конец ноября

Обрушится Эль-ниньо: синоптики неожиданно изменили прогноз на конец ноября

Фото: открытые источники

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Синоптики в России обещали неожиданный финал ноября и начало зимы. Погода будет безумствовать, причиной станет глобальное потепление.

В поверхностных водах Тихого океана наблюдается погодное явление под названием Эль-Ниньо, главная черта которого - прогрев окенических вод. Волна тепла идет и на сушу, а потому погода будет показывать аномально высокие температуры.

Многие регионы в Поволжье и Центральной России окунутся внезапно в тепло - в пятницу и субботу столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Могут пройти ледяные дожди.

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