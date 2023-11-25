Обрушится Эль-ниньо: синоптики неожиданно изменили прогноз на конец ноября

Синоптики в России обещали неожиданный финал ноября и начало зимы. Погода будет безумствовать, причиной станет глобальное потепление.

В поверхностных водах Тихого океана наблюдается погодное явление под названием Эль-Ниньо, главная черта которого - прогрев окенических вод. Волна тепла идет и на сушу, а потому погода будет показывать аномально высокие температуры.

Многие регионы в Поволжье и Центральной России окунутся внезапно в тепло - в пятницу и субботу столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Могут пройти ледяные дожди.