Обречены на одиночество и провалы в отношениях: женщинам с какими числами дат рождения не найти любовь

О личном счастье мечтает любая женщина, но складывается все хорошо не у каждой. Нумерологи говорят, что часто причина женского одиночества кроется в дате рождения.

Рождённые 1-го и 16-го числа

Такие женщины не просто испытывают проблемы в отношениях, они часто имеют проблемы с рождением детей.

Рожденные 5 по 20 числа

Очень свободолюбивые особы, которые не любят ни рутины, ни долгих отношений, в которых погибает острота чувств.

Рожденные 3 числа

Такие женщины хотят замуж, но на уровне подсознания сами отталкивают партнеров, им одним лучше.

Рожденные 9 числа

Страстные и драматичные, с ними жить под одной крышей - испытание не для слабонервных. Такие редко остаются замужем долго, браков же бывает много.

