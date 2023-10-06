Обречены на одиночество и провалы в отношениях: женщинам с какими числами дат рождения не найти любовь
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О личном счастье мечтает любая женщина, но складывается все хорошо не у каждой. Нумерологи говорят, что часто причина женского одиночества кроется в дате рождения.
Рождённые 1-го и 16-го числа
Такие женщины не просто испытывают проблемы в отношениях, они часто имеют проблемы с рождением детей.
Рожденные 5 по 20 числа
Очень свободолюбивые особы, которые не любят ни рутины, ни долгих отношений, в которых погибает острота чувств.
Рожденные 3 числа
Такие женщины хотят замуж, но на уровне подсознания сами отталкивают партнеров, им одним лучше.
Рожденные 9 числа
Страстные и драматичные, с ними жить под одной крышей - испытание не для слабонервных. Такие редко остаются замужем долго, браков же бывает много.