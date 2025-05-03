Обновленные требования к дачным заборам с апреля 2025 года: что следует знать?
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Новые правила для дачных заборов с 2025 года: как не получить штраф
С апреля 2025 года в России действуют обновлённые требования к установке заборов на дачных участках. Нововведения направлены на то, чтобы снизить количество споров между соседями и улучшить условия проживания.
Три главных правила
Высота — не более 1,8 метра.
Выше — нельзя, даже если соседи не возражают.
Прозрачность — обязательно.
Забор должен пропускать свет и воздух. Идеальны сетка-рабица, металлические решётки или другие «дышащие» конструкции.
Строго по границе участка.
Нельзя ставить забор даже на 10 см за пределами своей территории. За нарушения — штраф или демонтаж за ваш счёт.
Как понять, соответствует ли ваш забор правилам?
Посмотрите кадастровую карту и точно определите границы участка.
Проверьте, не заходит ли забор на чужую территорию.
Убедитесь, что конструкция не мешает проникновению света на соседние грядки.
Особенности по регионам
В некоторых областях, например в Подмосковье, действуют дополнительные правила. Там также штрафуют за парковку на газоне и закрытые заборы. Не забудьте про нормы пожарной безопасности — если у вас деревянные постройки, забор должен стоять на безопасном расстоянии.
Что нужно сделать дачнику
Проверьте границы участка и сделайте замеры.
Ознакомьтесь с региональными нормами.
Выбирайте конструкцию забора, соответствующую требованиям.
Не откладывайте — приведение забора в порядок поможет избежать ненужных расходов и конфликтов.
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