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Обновленные требования к дачным заборам с апреля 2025 года: что следует знать?

Новые правила для дачных заборов с 2025 года: к...

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Новые правила для дачных заборов с 2025 года: как не получить штраф

С апреля 2025 года в России действуют обновлённые требования к установке заборов на дачных участках. Нововведения направлены на то, чтобы снизить количество споров между соседями и улучшить условия проживания.

Три главных правила

  1. Высота — не более 1,8 метра.
    Выше — нельзя, даже если соседи не возражают.

  2. Прозрачность — обязательно.
    Забор должен пропускать свет и воздух. Идеальны сетка-рабица, металлические решётки или другие «дышащие» конструкции.

  3. Строго по границе участка.
    Нельзя ставить забор даже на 10 см за пределами своей территории. За нарушения — штраф или демонтаж за ваш счёт.

Как понять, соответствует ли ваш забор правилам?

  • Посмотрите кадастровую карту и точно определите границы участка.

  • Проверьте, не заходит ли забор на чужую территорию.

  • Убедитесь, что конструкция не мешает проникновению света на соседние грядки.

Особенности по регионам

В некоторых областях, например в Подмосковье, действуют дополнительные правила. Там также штрафуют за парковку на газоне и закрытые заборы. Не забудьте про нормы пожарной безопасности — если у вас деревянные постройки, забор должен стоять на безопасном расстоянии.

Что нужно сделать дачнику

  • Проверьте границы участка и сделайте замеры.

  • Ознакомьтесь с региональными нормами.

  • Выбирайте конструкцию забора, соответствующую требованиям.

  • Не откладывайте — приведение забора в порядок поможет избежать ненужных расходов и конфликтов.

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