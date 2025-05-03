Обновленные требования к дачным заборам с апреля 2025 года: что следует знать?

Новые правила для дачных заборов с 2025 года: как не получить штраф

С апреля 2025 года в России действуют обновлённые требования к установке заборов на дачных участках. Нововведения направлены на то, чтобы снизить количество споров между соседями и улучшить условия проживания.

Три главных правила

Высота — не более 1,8 метра.

Выше — нельзя, даже если соседи не возражают. Прозрачность — обязательно.

Забор должен пропускать свет и воздух. Идеальны сетка-рабица, металлические решётки или другие «дышащие» конструкции. Строго по границе участка.

Нельзя ставить забор даже на 10 см за пределами своей территории. За нарушения — штраф или демонтаж за ваш счёт.

Как понять, соответствует ли ваш забор правилам?

Посмотрите кадастровую карту и точно определите границы участка.

Проверьте, не заходит ли забор на чужую территорию.

Убедитесь, что конструкция не мешает проникновению света на соседние грядки.

Особенности по регионам

В некоторых областях, например в Подмосковье, действуют дополнительные правила. Там также штрафуют за парковку на газоне и закрытые заборы. Не забудьте про нормы пожарной безопасности — если у вас деревянные постройки, забор должен стоять на безопасном расстоянии.

Что нужно сделать дачнику