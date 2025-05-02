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Обновленные требования к дачным заборам с апреля 2025 года: что нужно помнить?

С апреля 2025 года вступили в силу обновлённые ...

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С апреля 2025 года вступили в силу обновлённые требования к установке заборов на дачных участках. Цель — повысить комфорт между соседями и избежать лишних споров. Теперь при установке ограждения важно учесть три момента: высоту, прозрачность и точность расположения. Нарушение правил может обернуться штрафом до 30 тысяч рублей.

Основные изменения

  • Высота: теперь забор не должен быть выше 1,8 метра.

  • Прозрачность: сплошные заборы — под запретом. Лучше использовать сетку или решётку, чтобы не блокировать свет и воздух.

  • Расположение: забор обязан стоять точно по границе участка. Любое смещение — даже на пару сантиметров — может вызвать претензии.

Если забор выходит за пределы участка или нарушает прозрачность, его могут потребовать снести, и оплачивать демонтаж придётся владельцу.

Как проверить, всё ли у вас в порядке

  • Посмотрите кадастровую карту, чтобы точно знать границы участка.

  • Убедитесь, что забор не заходит на чужую территорию.

  • Проверьте, не мешает ли он доступу солнца на соседний участок.

Что ещё стоит учитывать

В отдельных регионах, особенно в Подмосковье, действуют дополнительные ограничения — например, запреты на сплошные заборы и штрафы за стоянку на газонах. Также стоит помнить о противопожарных расстояниях — особенно для деревянных конструкций.

Как избежать неприятностей

  • Проведите точные замеры участка.

  • Изучите местные нормы.

  • Стройте заборы по правилам и не полагайтесь на «авось».

Правильно установленный забор — это не только законно, но и удобно. Лучше потратить время на подготовку, чем потом решать споры с соседями или платить штрафы, пишет samaraonline24.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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