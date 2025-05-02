Обновленные требования к дачным заборам с апреля 2025 года: что нужно помнить?

С апреля 2025 года вступили в силу обновлённые требования к установке заборов на дачных участках. Цель — повысить комфорт между соседями и избежать лишних споров. Теперь при установке ограждения важно учесть три момента: высоту, прозрачность и точность расположения. Нарушение правил может обернуться штрафом до 30 тысяч рублей.

Основные изменения

Высота : теперь забор не должен быть выше 1,8 метра.

Прозрачность : сплошные заборы — под запретом. Лучше использовать сетку или решётку, чтобы не блокировать свет и воздух.

Расположение: забор обязан стоять точно по границе участка. Любое смещение — даже на пару сантиметров — может вызвать претензии.

Если забор выходит за пределы участка или нарушает прозрачность, его могут потребовать снести, и оплачивать демонтаж придётся владельцу.

Как проверить, всё ли у вас в порядке

Посмотрите кадастровую карту, чтобы точно знать границы участка.

Убедитесь, что забор не заходит на чужую территорию.

Проверьте, не мешает ли он доступу солнца на соседний участок.

Что ещё стоит учитывать

В отдельных регионах, особенно в Подмосковье, действуют дополнительные ограничения — например, запреты на сплошные заборы и штрафы за стоянку на газонах. Также стоит помнить о противопожарных расстояниях — особенно для деревянных конструкций.

Как избежать неприятностей

Проведите точные замеры участка.

Изучите местные нормы.

Стройте заборы по правилам и не полагайтесь на «авось».

Правильно установленный забор — это не только законно, но и удобно. Лучше потратить время на подготовку, чем потом решать споры с соседями или платить штрафы, пишет samaraonline24.ru.