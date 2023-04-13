"Царьград" раскрыл последнее пророчество погибшего военкора Владлена Татарского об Украине

Издание "Царьград" нашло в Сети последнее пророчество погибшего при теракте в кафе Петербурга военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), о чем сообщает на страницах своего портала.

В одном из недавних интервью Татарский рассказал об украинской "точке невозврата" и том, почему Донбасс до последнего надеялся на благоразумие Владимира Зеленского.

30 марта, за несколько дней о трагической гибели, Татарский говорил, что киевские власти свою точку невозврата уже прошли.

"Украина прошла точку невозврата в 2004 году. Те противоречия, о которых просто говорили на Украине с 1991 года, тогда назрели. И когда к власти пришли новые люди, они начали агрессивно "разворачивать корабль" на Запад", — говорил Владлен.

По словам военкора, Украина пропадет в любом случае. 23 года она существовала как государство независимое, но не справилась и потеряла территории. А Россия не имеет права проиграть в этом противостоянии с Западом, чтобы русские "не погибли морально и физически".