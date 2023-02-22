"Обман народа РФ и плевок в бойцов": глава ЧВК "Вагнер" уличил Минобороны в ложных заявлениях о достаточной поставке боеприпасов

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин назвал заявление Минобороны о достаточных поставках боеприпасов ложью

Глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин уличил во лжи Минобороны РФ. В военном ведомстве накануне заявили, что поставки боеприпасов штурмовым отрядам осуществляются в достаточной мере и вовремя. На это Пригожин ответил, что подобные заявления - обман народа России и плевок в сторону бойцов "Вагнера".

Глава ЧВК отметил, что готов предоставить военной прокуратуре или военной контразведке все доказательства своих слов.

По словам Пригожина, сейчас бойцы "Вагнера" недополучают около 80% боеприприпасов от требуемого для выполнения задач количества.

Их лишили даже саперных лопаток.

"Что касается других добровольческих подразделений, на Бахмуте их нет, есть ЧВК "Вагнер"", - утверждает Пригожин.

Ранее Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова в попытке уничтожить ЧВК "Вагнер". По его словам, Шойгу и Герасимов запрещают выдавать вагнеровцам боеприпасы и "помогать им авиатранспортом".

