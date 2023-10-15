Обходите их стороной, если не хотите потерять деньги: народные приметы на 15 октября

16 октября в православных храмах чтут память мучеников Киприана, Иустины и Феоктиста, пострадавших за веру. А в народном кандере праздник называется короче - Куприян и Устинья.

В это воскресенье нельзя пускать в дом незнакомцев и бродлящих животных, наши предки полагали, что такие гости принест беды и болезни.

В этот день не стоит носить яркие вещи, если не хотите оказаться сглаженным.

С собой не носят больших денег, чтобы не привлечь воров.

Ответственные решения также старались перенести на другой день.

Если на Куприяна и Устинью ветер сильный и холодный, быть жестокой зиме.