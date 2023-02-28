Обещали добраться до глубины России - попытались это сделать: украинские БПЛА добрались до Подмосковья, но что-то у них пошло не так

Глава Московской области Воробьев заявил об отсутствии повреждений в результате падения БПЛА

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об отсутствии повреждений после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в городском округе Коломна. Его комментарий по ситуации приводится в официальном Telegram-канале.

Все произошло вблизи деревни Губастово. Воробьев допустил, что целью атаки дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры. По его словам, жертв удалось избежать.

"ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает", — написал губернатор.

О происшествии с беспилотником в Московской области стало известно во вторник, 28 февраля. По данным Telegram-канала Mash, БПЛА упал в 100 метрах от газовой компрессорной станции неподалеку от Коломны. Причиной падения могла стать потеря высоты по техническим причинам.

Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения радиоэлектронной борьбы подавили украинские БПЛА в Краснодарском крае и Адыгее.

Еще ранее Украина грозилась дотянуться своими дронами и нанести удары в глубине России.