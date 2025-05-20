Обяжут заплатить штраф 1 миллион рублей: какая угроза висит над российскими грибниками
vitvesti.by
С октября 2023 года в России действует запрет на сбор грибов, занесённых в Красную книгу.
За их сбор и продажу теперь грозят серьёзные штрафы и уголовные наказания — вплоть до тюремного срока.
Какие грибы под запретом
Список запрещённых к сбору видов включает 41 наименование. По данным RT, в их числе:
- мухомор крошащийся;
- паутинник душистый;
- вешенка небродийская;
- трюфель летний;
- шишкогриб хлопьеножковый;
- опёнок чеканный;
- трутовик корнелюбивый.
Многие из этих грибов встречаются редко, и их сбор наносит ущерб экосистеме. Включение в Красную книгу делает любые действия с ними строго регулируемыми.
Что грозит нарушителям
Новые меры предполагают жесткую ответственность даже за неумышленные действия:
- случайный сбор — штраф от 2 500 до 5 000 рублей;
- умышленный сбор — до 4 лет принудительных работ и штраф до 1 млн рублей;
- продажа в составе группы — до 9 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей;
- публикация фото/видео редких грибов в соцсетях — до 6 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей.
Эксперты: «Собирайте только то, что точно знаете»
Пресс-служба RT рекомендует собирать только хорошо знакомые грибы. Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил: незнание закона не освобождает от ответственности, особенно если речь идет о видах, находящихся под охраной государства.
Кроме того, регионы имеют право вводить дополнительные запреты, поэтому грибникам стоит заранее изучать местные правила.
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