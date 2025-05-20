Обяжут заплатить штраф 1 миллион рублей: какая угроза висит над российскими грибниками

С октября 2023 года в России действует запрет на сбор грибов, занесённых в Красную книгу.

За их сбор и продажу теперь грозят серьёзные штрафы и уголовные наказания — вплоть до тюремного срока.

Какие грибы под запретом

Список запрещённых к сбору видов включает 41 наименование. По данным RT, в их числе:

мухомор крошащийся;

паутинник душистый;

вешенка небродийская;

трюфель летний;

шишкогриб хлопьеножковый;

опёнок чеканный;

трутовик корнелюбивый.

Многие из этих грибов встречаются редко, и их сбор наносит ущерб экосистеме. Включение в Красную книгу делает любые действия с ними строго регулируемыми.

Что грозит нарушителям

Новые меры предполагают жесткую ответственность даже за неумышленные действия:

случайный сбор — штраф от 2 500 до 5 000 рублей;

умышленный сбор — до 4 лет принудительных работ и штраф до 1 млн рублей;

продажа в составе группы — до 9 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей;

публикация фото/видео редких грибов в соцсетях — до 6 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей.

Эксперты: «Собирайте только то, что точно знаете»

Пресс-служба RT рекомендует собирать только хорошо знакомые грибы. Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил: незнание закона не освобождает от ответственности, особенно если речь идет о видах, находящихся под охраной государства.

Кроме того, регионы имеют право вводить дополнительные запреты, поэтому грибникам стоит заранее изучать местные правила.