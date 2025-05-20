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Обяжут заплатить штраф 1 миллион рублей: какая угроза висит над российскими грибниками

С октября 2023 года в России действует запрет н...

vitvesti.by

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С октября 2023 года в России действует запрет на сбор грибов, занесённых в Красную книгу.

За их сбор и продажу теперь грозят серьёзные штрафы и уголовные наказания — вплоть до тюремного срока.

Какие грибы под запретом

Список запрещённых к сбору видов включает 41 наименование. По данным RT, в их числе:

  • мухомор крошащийся;
  • паутинник душистый;
  • вешенка небродийская;
  • трюфель летний;
  • шишкогриб хлопьеножковый;
  • опёнок чеканный;
  • трутовик корнелюбивый.

Многие из этих грибов встречаются редко, и их сбор наносит ущерб экосистеме. Включение в Красную книгу делает любые действия с ними строго регулируемыми.

Что грозит нарушителям

Новые меры предполагают жесткую ответственность даже за неумышленные действия:

  • случайный сбор — штраф от 2 500 до 5 000 рублей;
  • умышленный сбор — до 4 лет принудительных работ и штраф до 1 млн рублей;
  • продажа в составе группы — до 9 лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей;
  • публикация фото/видео редких грибов в соцсетях — до 6 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей.

Эксперты: «Собирайте только то, что точно знаете»

Пресс-служба RT рекомендует собирать только хорошо знакомые грибы. Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил: незнание закона не освобождает от ответственности, особенно если речь идет о видах, находящихся под охраной государства.

Кроме того, регионы имеют право вводить дополнительные запреты, поэтому грибникам стоит заранее изучать местные правила.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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