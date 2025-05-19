Обяжут платить штраф 1 миллион рублей: какая угроза висит над российскими грибниками
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С октября 2023 года в России действует запрет на сбор редких грибов, занесённых в Красную книгу. Нарушителям грозят крупные штрафы и уголовная ответственность.
Какие грибы под запретом
По данным RT, под запрет попало около 41 вида грибов, среди которых:
- мухомор крошащийся;
- паутинник душистый;
- вешенка небродийская;
- трюфель летний;
- шишкогриб хлопьеножковый;
- опёнок чеканный;
- трутовик корнелюбивый.
Какие наказания предусмотрены
- За случайный сбор краснокнижных грибов штраф составит от 2,5 до 5 тыс. рублей;
- За умышленный сбор — до 4 лет принудительных работ и штраф до 1 млн рублей;
- Продажа таких грибов группой лиц грозит до 9 лет лишения свободы и штрафом до 3 млн рублей;
- Публикация в соцсетях фото или видео запрещённых грибов может привести к ответственности — до 6 лет лишения свободы и штрафу до 2 млн рублей.
Рекомендации и предупреждения
В пресс-службе компании RT советуют собирать только знакомые грибы, чтобы избежать проблем с законом. Депутат Госдумы Никита Чаплин предупреждает о возможных уголовных последствиях за сбор, хранение и продажу краснокнижных грибов и растений.
Кроме того, регионы могут вводить дополнительные ограничения на сбор грибов, сообщает ren.
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