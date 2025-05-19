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Обяжут платить штраф 1 миллион рублей: какая угроза висит над российскими грибниками

В России с октября 2023 года действует запрет н...

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С октября 2023 года в России действует запрет на сбор редких грибов, занесённых в Красную книгу. Нарушителям грозят крупные штрафы и уголовная ответственность.

Какие грибы под запретом

По данным RT, под запрет попало около 41 вида грибов, среди которых:

  • мухомор крошащийся;
  • паутинник душистый;
  • вешенка небродийская;
  • трюфель летний;
  • шишкогриб хлопьеножковый;
  • опёнок чеканный;
  • трутовик корнелюбивый.

Какие наказания предусмотрены

  • За случайный сбор краснокнижных грибов штраф составит от 2,5 до 5 тыс. рублей;
  • За умышленный сбор — до 4 лет принудительных работ и штраф до 1 млн рублей;
  • Продажа таких грибов группой лиц грозит до 9 лет лишения свободы и штрафом до 3 млн рублей;
  • Публикация в соцсетях фото или видео запрещённых грибов может привести к ответственности — до 6 лет лишения свободы и штрафу до 2 млн рублей.

Рекомендации и предупреждения

В пресс-службе компании RT советуют собирать только знакомые грибы, чтобы избежать проблем с законом. Депутат Госдумы Никита Чаплин предупреждает о возможных уголовных последствиях за сбор, хранение и продажу краснокнижных грибов и растений.

Кроме того, регионы могут вводить дополнительные ограничения на сбор грибов, сообщает ren.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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