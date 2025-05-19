Обяжут платить штраф 1 миллион рублей: какая угроза висит над российскими грибниками

С октября 2023 года в России действует запрет на сбор редких грибов, занесённых в Красную книгу. Нарушителям грозят крупные штрафы и уголовная ответственность.

Какие грибы под запретом

По данным RT, под запрет попало около 41 вида грибов, среди которых:

мухомор крошащийся;

паутинник душистый;

вешенка небродийская;

трюфель летний;

шишкогриб хлопьеножковый;

опёнок чеканный;

трутовик корнелюбивый.

Какие наказания предусмотрены

За случайный сбор краснокнижных грибов штраф составит от 2,5 до 5 тыс. рублей;

За умышленный сбор — до 4 лет принудительных работ и штраф до 1 млн рублей;

Продажа таких грибов группой лиц грозит до 9 лет лишения свободы и штрафом до 3 млн рублей;

Публикация в соцсетях фото или видео запрещённых грибов может привести к ответственности — до 6 лет лишения свободы и штрафу до 2 млн рублей.

Рекомендации и предупреждения

В пресс-службе компании RT советуют собирать только знакомые грибы, чтобы избежать проблем с законом. Депутат Госдумы Никита Чаплин предупреждает о возможных уголовных последствиях за сбор, хранение и продажу краснокнижных грибов и растений.

Кроме того, регионы могут вводить дополнительные ограничения на сбор грибов, сообщает ren.