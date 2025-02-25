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Объявлены победители премии «Лучший магазин года-2024»

В категории «Салон связи и электроники» победит...

Фото: пресс-служба МегаФон

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В категории «Салон связи и электроники» победителем среди сетевых магазинов стала розничная сеть МегаФона.

На протяжении всего 2024 года компания проводила комплекс мероприятий по повышению качества обслуживания и уровню сервиса как в своих, так и во франчайзинговых салонах связи. В частности, были внедрены новые методики обучения и мотивации персонала, позволившие существенно повысить уровень компетенции сотрудников розничных точек.

Большое внимание было уделено комфорту покупателей в салоне, а также скорости их обслуживания. Это особенно важно в контексте новых требований законодательства, вступивших в силу с 1 января текущего года. В частности, появились новые условия по оформлению договоров на оказание услуг связи, введен запрет на обезличенное пополнение счетов, что привело к объективному росту нагрузки на персонал.

Наконец, компания гибко подходит к формированию ассортимента своих розничных точек, оперативно предлагая клиентам новые и самые популярные модели смартфонов и других гаджетов.

Премия «Лучший магазин года» — это крупнейшее открытое голосование покупателей в России. Покупатели определяют, какой сетевой и онлайн-магазин они считают лучшим. В 2024 году в общественном голосовании участвовали 2,2 миллиона потребителей. Всего в список фаворитов покупательских предпочтений попали 260 торговых сетей, 259 онлайн-магазинов и 17 онлайн-сервисов, которые соревновались в 49 категориях и 3 номинациях.

Как отмечают организаторы, собранные данные, методика и анализ результатов прошли официальный внешний аудит и были нотариально заверены.

В голосовании на премию «Лучший магазин года» сначала участвовали только сетевые и онлайн-магазины, а в 2021 году к ним присоединились онлайн-сервисы — доставка продуктов из магазинов и готовой еды из ресторанов, онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы и каршеринг. Новое голосование в рамках премии «Лучший магазин года» стартует в конце марта.

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