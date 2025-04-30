Объявлены печальные новости для всех, кто сдает и снимает помещение в 2025 году

В России хотят ввести новый вид административного наказания за незаконную сдачу жилья.

Документ уже направлен на рассмотрение в правительство и вызвал бурную реакцию среди владельцев недвижимости.

Суть инициативы — обязать всех арендодателей заключать письменные договоры с жильцами, а также получать согласие соседей на сдачу помещений, особенно в случае посуточной аренды.

Какие штрафы предусмотрены

Если закон будет принят, за сдачу квартиры без официального оформления грозят следующие штрафы:

Для физических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей.

Для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. рублей.

Для юридических лиц — от 20 до 50 тыс. рублей.

Это касается как долгосрочной аренды, так и краткосрочного найма, в том числе через онлайн-сервисы.

Нужно ли согласие соседей?

Да, второе важное требование — наличие письменного согласия собственников соседних помещений. Это положение особенно актуально для:

посуточной аренды;

сдачи жилья без регистрации жильцов;

случаев, когда арендаторы меняются часто.

Однако, как уточняет первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, цель закона — не усложнить жизнь арендодателям, а обеспечить правовой порядок в сфере найма жилья.

Почему это важно

Владимир Кошелев отметил, что законопроект направлен не только на борьбу с «теневой арендой», но и на:

контроль за жильцами в многоквартирных домах;

предотвращение незарегистрированного проживания;

наведение порядка при краткосрочной аренде — по принципу «как в гостинице»: с предъявлением паспорта, регистрацией и фиксацией данных.

Когда могут вступить в силу изменения?

Пока документ находится на этапе заключения в правительстве. Но если его поддержат, новые правила могут вступить в силу уже в ближайшие месяцы.

Что делать владельцам квартир уже сейчас

Проверьте, есть ли у вас письменный договор аренды.

Если сдаёте посуточно — задумайтесь о регистрации и согласии соседей.

Рассмотрите оформление жилья в правовое поле, чтобы избежать штрафов и проблем с законом.

Введение штрафов — сигнал для всех арендодателей: «теневая аренда» уходит в прошлое. Чем раньше вы легализуете свою деятельность, тем спокойнее будете спать.