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Обалдеть: стало известно, что обнаружили в гараже у арестованного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова

В гараже арестованного экс-замминистра обороны ...

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Гараж бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова стал центром внимания после того, как в нём были обнаружены не только элитные автомобили, но и исторические ценности.

Среди них выделяется лимузин ЗиС-110, использовавшийся в Советском Союзе, включая период правления Сталина. Этот автомобиль был символом мощи и привилегий партийной элиты, и его присутствие в гараже высокопрофильного чиновника вызвало широкий общественный резонанс. Одни восхищаются вкусом бывшего министра, другие осуждают его за излишества в условиях общей бедности.

Роскошный автопарк

Автопарк Иванова удивляет своей роскошью. В гараже, помимо лимузина ЗиС-110, нашли автомобили таких марок, как Bentley Continental, Aston Martin и Chevrolet Suburban, которые, по данным, принадлежали самому Иванову и его супруге. Обнаружение таких автомобилей в распоряжении высокопрофильного государственного служащего стало причиной общественного осуждения его жизни в роскоши.

Обвинения и судебное разбирательство

На фоне скандала, связанного с его автопарком, Иванова обвиняют в растрате, выводе средств из банка и коррупции. Прокурор запросил для экс-замминистра 14,5 лет лишения свободы. Также в 2024 году обсуждалась версия о возможной госизмене, что усложняет его дело. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме. Вместе с Ивановым под следствием находится экс-гендиректор «Оборонлогистики» Антон Филатов, для которого также запросили 14 лет колонии. Иванов был арестован Басманным судом Москвы 24 апреля 2024 года.

Детали обвинений

Иванову предъявлены обвинения в растрате более 3 миллиардов рублей, а также более 200 миллионов рублей. Один из эпизодов связан с переводом средств на счета иностранных компаний, таких как «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед», под видом сделок с иностранной валютой. Другой эпизод касается растрат при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Конфискация активов

В октябре 2024 года Генеральная прокуратура России начала подготовку документов для конфискации активов Иванова, включая его старинный особняк в центре Москвы, участок на Волге, дорогие автомобили и миллионы рублей на заблокированных счетах.

Новое уголовное дело

На прошлой неделе стало известно, что против Иванова возбуждено новое уголовное дело по обвинению в получении взятки от главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Сумма взятки составила более 152 миллионов рублей.

Дело Тимура Иванова продолжает развиваться, привлекая внимание как российского общества, так и международных наблюдателей, учитывая масштабы обвинений и возможные политические последствия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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