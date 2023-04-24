Назван простой рецепт раствора, который поможет дачникам получить огромный урожай клубники

Клубнику любят и взрослые, и дети. Но магазинная не всегда соответствует нашим ожиданиям, то у нее запах не тот, то вкуса почти нет. Чего не скажешь о ягоде, выращенной своими руками.

Но и тут проблема: вырастить крупную, сладкую ягоду, получить богатый ее урожай получается далеко не у каждого, даже если сажать ее по лунному календарю, в срок подрезать и правильно поливать. Клубника капризна.

Однако еще дачники в СССР знали небольшой секрет, который поможет в разы поднять урожайность клубники при помощи самых простых народных способов.

Чтобы приговить особый раствор, который повысит урожайность, потребуется 5 литров обычной воды, полстакана сахара, полкило протертого на терке сырого картофеля, 150 граммов хлеба, 50 граммов дрожженй и три столовых ложки средства "Байкал" (подойдут и другие средства, главное, чтобы в них содержались живые микроорганизмы).

Все игредиенты перемешиваем и оставляем при обычной комнатной температура на трое суток. Потом полученную жидкость разводит четырьмя частями воды. Средство готово - можно поливать.

При поливе помните, что под каждый клубничный кустик нужно вылить около литра жидкости.

