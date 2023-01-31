"Об этом долго говорили, и вот оно случилось": НАТО вступил в жесткую конфронтацию с Россией

Блок НАТО уже вступил в прямую конфронтацию с Россией, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Мы видели наращивание военного присутствия стран НАТО вблизи российских границ задолго до начала специальной военной операции. НАТО участвовала в конфликте с самого начала и с каждым днем все более открыто демонстрирует свое присутствие. Мы видим поставки оружия Украине, перевооружение и подготовку сил Североатлантического альянса, размещение новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике", — отметил собеседник агентства.

Таким образом Пушилин отреагировал на заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил что Альянс готов к прямой конфронтации с РФ.

