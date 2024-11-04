ОАЭ приступили к поставке в Россию сливочное масло

Россия активизировала импорт сливочного масла, включая первые партии из Объединенных Арабских Эмиратов, начиная с 18 октября текущего года. К началу ноября было ввезено 90 тонн этого продукта, подтверждает Россельхознадзор.

Это первый случай поставок из ОАЭ, но расширение рынков продолжилось включением Турции, откуда с 20 по 29 октября было импортировано еще 20 тонн сливочного масла.

За текущий год до 29 октября Россия импортировала 112,3 тысячи тонн сливочного масла, что на 9% больше, чем в прошлом году. Из списка зарегистрированных в реестре 116 предприятий из 11 стран, 97 производителей уже осуществили поставки.

Причиной увеличения импорта стало значительное подорожание сливочного масла на внутреннем рынке, которое, согласно Росстату, составило 25,7% с начала года. В ответ на это российское правительство, в лице вице-премьера Дмитрия Патрушева, уделило внимание вопросам стабилизации цен на продукты питания, включая сливочное масло. Было принято решение о ежедневном мониторинге рынка и разработке мер для поддержания стабильности в течение следующих двух недель.

Кроме того, Россия направила в Евразийскую экономическую комиссию предложение о введении тарифной льготы на импорт до 30 тыс. тонн сливочного масла. Это могло бы помочь снизить налоговую нагрузку, составляющую сейчас 15%, но не менее 0,22 евро за килограмм, пишет interfax.ru.