"Нужно подготовиться": экстрасенс Гасанова заявила о возможности провокаций на территории РФ

Экстрасенс Мирелла Гасанова заявила о возможности провокаций на территории РФ и призвала как следует подготовиться к разным неприятностям. По мнению специалиста, которое публикует "МК", Третьей мировой не будет, так как у государств нет на масштабный военный конфликт необходимых средств.

Американский президент Байден крайне опасается войны с РФ, из-за чего он "дрожит как осиновый лист" лишь только при одной мысли об этом, считает Гасанова.

Российский президент, считает экстрасенс, прекрасно понимает страх США перед РФ, однако определенных провокаций со стороны Украины и Запада все-таки избежать не удастся. Ожидается, что они могут возникнуть на территории Донбасса и Крыма.