Нужно ли закрывать окно в жару, когда включаешь кондиционер – запомните раз и навсегда
deutsche-fensterbau.de
Нужно ли закрывать окна при работе кондиционера: что говорят эксперты
В жару кондиционер становится незаменимым помощником, но многие не знают — стоит ли держать окна открытыми во время его работы. Эксперты советуют соблюдать простое, но важное правило: окна и двери должны быть плотно закрыты.
Почему герметичность помещения важна для кондиционера?
Кондиционер охлаждает воздух внутри комнаты, забирая тёплый воздух и пропуская его через систему охлаждения. Если окно открыто, в помещение постоянно поступает тёплый и влажный уличный воздух, из-за чего нагрузка на кондиционер значительно возрастает.
Чем грозит открытое окно?
- Снижение эффективности охлаждения на 30-50% и выше
- Увеличение энергопотребления и счетов за электроэнергию
- Быстрый износ компрессора и других важных узлов кондиционера
- Сквозняки и неравномерное распределение температуры
- Попадание пыли, аллергенов и шума с улицы
Как правильно проветривать помещение?
Оптимально проветривать комнату до включения кондиционера или после его выключения, лучше в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже. Некоторые модели имеют режим вентилятора (Fan), при котором можно приоткрыть окно для свежего воздуха.
Дополнительные советы для эффективной работы кондиционера
- Используйте плотные шторы, жалюзи или светоотражающие плёнки, чтобы снизить нагрев помещения солнцем
- Регулярно проверяйте уплотнители на окнах и дверях
- Следите за чистотой и состоянием фильтров кондиционера, сообщает pg11.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец