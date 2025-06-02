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Нужно ли закрывать окно в жару, когда включаешь кондиционер – запомните раз и навсегда

почему важно закрывать окна при работе кондицио...

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Нужно ли закрывать окна при работе кондиционера: что говорят эксперты

В жару кондиционер становится незаменимым помощником, но многие не знают — стоит ли держать окна открытыми во время его работы. Эксперты советуют соблюдать простое, но важное правило: окна и двери должны быть плотно закрыты.

Почему герметичность помещения важна для кондиционера?

Кондиционер охлаждает воздух внутри комнаты, забирая тёплый воздух и пропуская его через систему охлаждения. Если окно открыто, в помещение постоянно поступает тёплый и влажный уличный воздух, из-за чего нагрузка на кондиционер значительно возрастает.

Чем грозит открытое окно?

  • Снижение эффективности охлаждения на 30-50% и выше
  • Увеличение энергопотребления и счетов за электроэнергию
  • Быстрый износ компрессора и других важных узлов кондиционера
  • Сквозняки и неравномерное распределение температуры
  • Попадание пыли, аллергенов и шума с улицы

Как правильно проветривать помещение?

Оптимально проветривать комнату до включения кондиционера или после его выключения, лучше в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха ниже. Некоторые модели имеют режим вентилятора (Fan), при котором можно приоткрыть окно для свежего воздуха.

Дополнительные советы для эффективной работы кондиционера

  • Используйте плотные шторы, жалюзи или светоотражающие плёнки, чтобы снизить нагрев помещения солнцем
  • Регулярно проверяйте уплотнители на окнах и дверях
  • Следите за чистотой и состоянием фильтров кондиционера, сообщает pg11.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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