"Ну вот и все": ВС РФ уничтожили большую часть техники, которую Запад предоставил Украине

ВС России уничтожили большую часть техники, предоставленной странами НАТО Украине

Российские военные уничтожили уже большую часть переданной Западом Украине военной техники, сообщили в СВР.

"Служба внешней разведки <...> располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем", — уточнили в материале пресс-службы ведомства.

Также Киев получил от западных союзников 9800 ракет к РСЗО, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 206 000 снарядов.

Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России, пишет РИА Новости.