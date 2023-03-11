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Ну вот и все: российские военные перерезали последний крупный путь снабжения ВСУ в Артемовске

Российские силы перерезали последний крупный путь снабжения ВСУ в Артемовске
Ну вот и все: российские военные перерезали последний крупный путь снабжения ВСУ в Артемовске

Фото: 24newnews.ru

Российские вооруженные силы перерезали последнюю крупную дорогу снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом сообщил Telegram-канал "Военкоры русской весны".

Крупный путь снабжения украинской группировки войск держат под огневым контролем бойцы ЧВК "Вагнер", из-за чего ВСУ вынуждены пользоваться размытыми проселочными дорогами, говорится в публикации. Там подчеркивается, что российские силы подобрались к трассе вплотную.

Автор канала со ссылкой на сводные данные украинских аналитиков пишет, что силы Украины в Артемовске находятся в критической ситуации, в городе идут тяжелые бои. В частности, на севере складывается сложная для Киева ситуация, так как силы ЧВК расширяют северный флаг на запад, атакуют населенный пункт Богдановка и пытаются обойти Хромовое с востока.

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