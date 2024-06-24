Ну вот и началось: неприятные мнения туристов от пребывания на Черном море — в Сочи отдыхающие не "бздыхи"

Неприятности туристам на Черном море принесло начало курортного сезона. Выходные на пляже омрачились не только переполненными песчаными полосами и завышенными ценами, но и негативным отношением местных жителей, а также обесцвечиванием воды.

Посетителей окрестили "бздыхами", что, естественно, вызвало бурное возмущение. Часть отдыхающих пыталась спровоцировать конфликт с местными жителями, но большинство предпочло не усугублять ситуацию, чтобы не испортить свой отпуск.

На побережье Краснодарского края, в городах Анапа, Геленджик и Новороссийск, природные явления начинают демонстрировать свою мощь. Вода местного Черного моря приобретает зеленоватый оттенок из-за цветения водорослей камки. Однако температура воды остается на уровне, пригодном для купания, колеблясь в пределах от 24 до 28 градусов Цельсия. Помимо этого, местные жители и туристы могут столкнуться с другими природными явлениями, такими как штормы, волны, медузы, рыбий массовый тушкан и красные приливы, что может создать опасную обстановку для отдыхающих, сообщает PROGOROD13.

