"Ну, мы дотянем": самолет президента Путина совершил вынужденную посадку из-за неожиданного ЧП
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, как однажды в двигатель его самолета попала птица, из-за чего борт номер один пришлось экстренно направить на запасной аэродром. Об этом он сообщил на встрече с представителями авиационной отрасли, передает "РИА Новости".
"Самолет с двумя двигателями, попала птица, и один двигатель заглох. У командира [воздушного судна] спрашиваю: что делать? Он говорит: ну, мы дотянем. Я говорю: а может, лучше развернуться и сесть?" — рассказал президент.
Впоследствии самолет посадили на запасном аэродроме, пояснил президент, добавив, что "всегда нужно делать выбор в пользу безопасности" Когда именно произошел инцидент с его бортом, Путин не уточнил.
Подобные ситуации, по словам президента, происходили неоднократно. Путин упомянул еще один случай, когда он летел на вертолете.
"Нам очень нужно было прибыть на место. Я говорю: ну, давайте сядем. Командир вышел. Я уже был президентом. И он говорит: "Я командир судна, и я принимаю решение. Я не полечу". Развернулся и ушел. Это чрезвычайно важная вещь", — рассказал президент.