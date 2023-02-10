"Ну, мы дотянем": самолет президента Путина совершил вынужденную посадку из-за неожиданного ЧП

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как однажды в двигатель его самолета попала птица, из-за чего борт номер один пришлось экстренно направить на запасной аэродром. Об этом он сообщил на встрече с представителями авиационной отрасли, передает "РИА Новости".

"Самолет с двумя двигателями, попала птица, и один двигатель заглох. У командира [воздушного судна] спрашиваю: что делать? Он говорит: ну, мы дотянем. Я говорю: а может, лучше развернуться и сесть?" — рассказал президент.

Впоследствии самолет посадили на запасном аэродроме, пояснил президент, добавив, что "всегда нужно делать выбор в пользу безопасности" Когда именно произошел инцидент с его бортом, Путин не уточнил.

Подобные ситуации, по словам президента, происходили неоднократно. Путин упомянул еще один случай, когда он летел на вертолете.