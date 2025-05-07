Новый закон для всех, кто водит автомобиль – теперь это запрещено с 10:00 до 22:00

С наступлением мая в России вступили в силу сразу несколько новых ограничений для автомобилистов. Они касаются не только передвижения по трассам, но и поведения за пределами городов.

Некоторые из этих мер уже вызвали бурную реакцию среди водителей. Рассказываем, какие запреты начали действовать и что за них грозит.

Запрет на движение фур в жару: когда температура выше +32 °C

В ряде регионов с начала мая вводятся временные ограничения на передвижение грузовиков. С 10:00 до 22:00 многотонным фурам запрещено выезжать на трассы, если воздух прогреется выше +32 °C.

Где действует: дороги федерального и регионального значения

Когда: в жаркую погоду, с мая до конца лета

Зачем: летом асфальт становится мягким, и тяжёлые машины могут его разрушить

Что важно: режим вводится региональными властями, поэтому уточняйте условия в своём регионе

Штраф за мойку и ремонт автомобиля на даче — до 10 000 ₽

Сезон дачников теперь тоже под контролем. За самостоятельную мойку машины или её ремонт прямо на участке можно получить штраф, если при этом есть риск загрязнения почвы или сточных вод.

Где запрещено: садовые и дачные участки

Размер штрафа: до 10 000 рублей

Причина: борьба с загрязнением окружающей среды в тёплый сезон

На заметку: особенно это касается участков, не оборудованных системой сбора и фильтрации сточных вод

Запрет на подъезд к воде: штрафы до 400 000 рублей

С мая ужесточены правила пребывания на природе. Теперь запрещено заезжать на автомобиле к берегам рек, озёр и прудов. Нарушителей ждут серьёзные штрафы:

Для частных лиц: до 5 000 ₽

Для юрлиц, включая каршеринг и прокат: до 400 000 ₽

Где запрещено: водоохранные зоны

Зачем: защита берегов от разрушения, сохранение экосистем

Контроль: усиливается в летний период — рейды и штрафы станут чаще

Что это значит для автомобилистов

Все перечисленные меры — часть государственной политики по защите инфраструктуры и природы в летний период. Водителям стоит:

внимательно следить за прогнозом погоды

планировать поездки заранее, особенно в жаркие дни

изучить местные правила и возможные ограничения в своём регионе

избегать нарушений, особенно в загородной местности

Важно: Следите за объявлениями местных властей — сроки и детали ограничений могут отличаться от региона к региону.