Новый закон для всех, кто водит автомобиль – теперь это запрещено с 10:00 до 22:00
drive2.ru
С наступлением мая в России вступили в силу сразу несколько новых ограничений для автомобилистов. Они касаются не только передвижения по трассам, но и поведения за пределами городов.
Некоторые из этих мер уже вызвали бурную реакцию среди водителей. Рассказываем, какие запреты начали действовать и что за них грозит.
Запрет на движение фур в жару: когда температура выше +32 °C
В ряде регионов с начала мая вводятся временные ограничения на передвижение грузовиков. С 10:00 до 22:00 многотонным фурам запрещено выезжать на трассы, если воздух прогреется выше +32 °C.
- Где действует: дороги федерального и регионального значения
- Когда: в жаркую погоду, с мая до конца лета
- Зачем: летом асфальт становится мягким, и тяжёлые машины могут его разрушить
- Что важно: режим вводится региональными властями, поэтому уточняйте условия в своём регионе
Штраф за мойку и ремонт автомобиля на даче — до 10 000 ₽
Сезон дачников теперь тоже под контролем. За самостоятельную мойку машины или её ремонт прямо на участке можно получить штраф, если при этом есть риск загрязнения почвы или сточных вод.
- Где запрещено: садовые и дачные участки
- Размер штрафа: до 10 000 рублей
- Причина: борьба с загрязнением окружающей среды в тёплый сезон
- На заметку: особенно это касается участков, не оборудованных системой сбора и фильтрации сточных вод
Запрет на подъезд к воде: штрафы до 400 000 рублей
С мая ужесточены правила пребывания на природе. Теперь запрещено заезжать на автомобиле к берегам рек, озёр и прудов. Нарушителей ждут серьёзные штрафы:
- Для частных лиц: до 5 000 ₽
- Для юрлиц, включая каршеринг и прокат: до 400 000 ₽
- Где запрещено: водоохранные зоны
- Зачем: защита берегов от разрушения, сохранение экосистем
- Контроль: усиливается в летний период — рейды и штрафы станут чаще
Что это значит для автомобилистов
Все перечисленные меры — часть государственной политики по защите инфраструктуры и природы в летний период. Водителям стоит:
- внимательно следить за прогнозом погоды
- планировать поездки заранее, особенно в жаркие дни
- изучить местные правила и возможные ограничения в своём регионе
- избегать нарушений, особенно в загородной местности
Важно: Следите за объявлениями местных властей — сроки и детали ограничений могут отличаться от региона к региону.
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