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Новый закон для всех, кто водит автомобиль – теперь это запрещено с 10:00 до 22:00

С мая в России вступают в силу новые ограничени...

drive2.ru

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С наступлением мая в России вступили в силу сразу несколько новых ограничений для автомобилистов. Они касаются не только передвижения по трассам, но и поведения за пределами городов.

Некоторые из этих мер уже вызвали бурную реакцию среди водителей. Рассказываем, какие запреты начали действовать и что за них грозит.

Запрет на движение фур в жару: когда температура выше +32 °C

В ряде регионов с начала мая вводятся временные ограничения на передвижение грузовиков. С 10:00 до 22:00 многотонным фурам запрещено выезжать на трассы, если воздух прогреется выше +32 °C.

  • Где действует: дороги федерального и регионального значения
  • Когда: в жаркую погоду, с мая до конца лета
  • Зачем: летом асфальт становится мягким, и тяжёлые машины могут его разрушить
  • Что важно: режим вводится региональными властями, поэтому уточняйте условия в своём регионе

Штраф за мойку и ремонт автомобиля на даче — до 10 000 ₽

Сезон дачников теперь тоже под контролем. За самостоятельную мойку машины или её ремонт прямо на участке можно получить штраф, если при этом есть риск загрязнения почвы или сточных вод.

  • Где запрещено: садовые и дачные участки
  • Размер штрафа: до 10 000 рублей
  • Причина: борьба с загрязнением окружающей среды в тёплый сезон
  • На заметку: особенно это касается участков, не оборудованных системой сбора и фильтрации сточных вод

Запрет на подъезд к воде: штрафы до 400 000 рублей

С мая ужесточены правила пребывания на природе. Теперь запрещено заезжать на автомобиле к берегам рек, озёр и прудов. Нарушителей ждут серьёзные штрафы:

  • Для частных лиц: до 5 000 ₽
  • Для юрлиц, включая каршеринг и прокат: до 400 000 ₽
  • Где запрещено: водоохранные зоны
  • Зачем: защита берегов от разрушения, сохранение экосистем
  • Контроль: усиливается в летний период — рейды и штрафы станут чаще

Что это значит для автомобилистов

Все перечисленные меры — часть государственной политики по защите инфраструктуры и природы в летний период. Водителям стоит:

  • внимательно следить за прогнозом погоды
  • планировать поездки заранее, особенно в жаркие дни
  • изучить местные правила и возможные ограничения в своём регионе
  • избегать нарушений, особенно в загородной местности

Важно: Следите за объявлениями местных властей — сроки и детали ограничений могут отличаться от региона к региону.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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