Новый закон для водителей: если найдут это под капотом – лишат водительских прав
ВКонтакте
Сотрудники охотнадзора и природоохранных ведомств начинают сезонные рейды у рек, озёр и в лесных массивах.
Цель — выявление нарушений, связанных с незаконной охотой и рыбалкой.
Автомобили, припаркованные рядом с природными зонами, будут подвергаться осмотру. Проверят не только багажник, но и подкапотное пространство, салон, боковые отсеки.
Что ищут инспекторы
Под запретом находятся:
- рыболовные сети, рамки, самоловные устройства;
- многокрючковые снасти и конструкции, нарушающие правила рыболовства;
- капканы и иные орудия охоты, запрещённые законодательством.
Даже если устройства не использовались, их наличие в машине может быть расценено как подготовка к правонарушению.
Почему это важно
Проверки приурочены к началу лета — времени, когда резко возрастает число нарушений в охотничьей и рыболовной сферах. Как отмечают специалисты, многие нарушители хранят запрещённые снасти именно в авто, чтобы применить их позже — вне зоны наблюдения.
Это позволяет инспекторам предотвращать нарушения до их совершения.
Что грозит за нарушение
- Штрафы — от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей
- Лишение специальных прав — охоты или рыбалки, на срок до 2 лет
- Конфискация снастей и снаряжения
- Повторные случаи могут привести к уголовному делу
Особо жёсткие меры предусмотрены за систематические нарушения или за использование запрещённых средств в охраняемых природных зонах.
Как избежать проблем
- Не перевозите запрещённые снасти и ловушки — даже «на всякий случай»
- Ознакомьтесь с действующими региональными правилами рыбалки и охоты
- При парковке рядом с природными объектами — будьте готовы к проверке
Контроль становится всё строже, и даже одна неосторожность может обернуться крупными неприятностями. Если отдых на природе — это ваше хобби, важно не просто соблюдать правила, но и знать свои права и обязанности как участника природопользования.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец