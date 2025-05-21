Новый закон для водителей: если найдут это под капотом – лишат водительских прав

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Сотрудники охотнадзора и природоохранных ведомств начинают сезонные рейды у рек, озёр и в лесных массивах.

Цель — выявление нарушений, связанных с незаконной охотой и рыбалкой.

Автомобили, припаркованные рядом с природными зонами, будут подвергаться осмотру. Проверят не только багажник, но и подкапотное пространство, салон, боковые отсеки.

Что ищут инспекторы

Под запретом находятся:

  • рыболовные сети, рамки, самоловные устройства;
  • многокрючковые снасти и конструкции, нарушающие правила рыболовства;
  • капканы и иные орудия охоты, запрещённые законодательством.

Даже если устройства не использовались, их наличие в машине может быть расценено как подготовка к правонарушению.

Почему это важно

Проверки приурочены к началу лета — времени, когда резко возрастает число нарушений в охотничьей и рыболовной сферах. Как отмечают специалисты, многие нарушители хранят запрещённые снасти именно в авто, чтобы применить их позже — вне зоны наблюдения.

Это позволяет инспекторам предотвращать нарушения до их совершения.

Что грозит за нарушение

  • Штрафы — от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей
  • Лишение специальных прав — охоты или рыбалки, на срок до 2 лет
  • Конфискация снастей и снаряжения
  • Повторные случаи могут привести к уголовному делу

Особо жёсткие меры предусмотрены за систематические нарушения или за использование запрещённых средств в охраняемых природных зонах.

Как избежать проблем

  • Не перевозите запрещённые снасти и ловушки — даже «на всякий случай»
  • Ознакомьтесь с действующими региональными правилами рыбалки и охоты
  • При парковке рядом с природными объектами — будьте готовы к проверке

Контроль становится всё строже, и даже одна неосторожность может обернуться крупными неприятностями. Если отдых на природе — это ваше хобби, важно не просто соблюдать правила, но и знать свои права и обязанности как участника природопользования.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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