Новый закон для водителей: если найдут это под капотом – лишат водительских прав

Сотрудники охотнадзора и природоохранных ведомств начинают сезонные рейды у рек, озёр и в лесных массивах.

Цель — выявление нарушений, связанных с незаконной охотой и рыбалкой.

Автомобили, припаркованные рядом с природными зонами, будут подвергаться осмотру. Проверят не только багажник, но и подкапотное пространство, салон, боковые отсеки.

Что ищут инспекторы

Под запретом находятся:

рыболовные сети, рамки, самоловные устройства;

многокрючковые снасти и конструкции, нарушающие правила рыболовства;

капканы и иные орудия охоты, запрещённые законодательством.

Даже если устройства не использовались, их наличие в машине может быть расценено как подготовка к правонарушению.

Почему это важно

Проверки приурочены к началу лета — времени, когда резко возрастает число нарушений в охотничьей и рыболовной сферах. Как отмечают специалисты, многие нарушители хранят запрещённые снасти именно в авто, чтобы применить их позже — вне зоны наблюдения.

Это позволяет инспекторам предотвращать нарушения до их совершения.

Что грозит за нарушение

Штрафы — от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей

Лишение специальных прав — охоты или рыбалки, на срок до 2 лет

Конфискация снастей и снаряжения

Повторные случаи могут привести к уголовному делу

Особо жёсткие меры предусмотрены за систематические нарушения или за использование запрещённых средств в охраняемых природных зонах.

Как избежать проблем

Не перевозите запрещённые снасти и ловушки — даже «на всякий случай»

Ознакомьтесь с действующими региональными правилами рыбалки и охоты

При парковке рядом с природными объектами — будьте готовы к проверке

Контроль становится всё строже, и даже одна неосторожность может обернуться крупными неприятностями. Если отдых на природе — это ваше хобби, важно не просто соблюдать правила, но и знать свои права и обязанности как участника природопользования.