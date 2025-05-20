Новый закон для водителей: если найдут это под капотом – лишат прав
fine-news.ru
Инспекторы начнут досматривать автомобили у водоёмов и в лесных зонах.
Если найдут запрещённые снасти или орудия охоты — водителям грозят штрафы и лишение специальных прав.
Что будут искать под капотом и в багажнике
Сотрудники охотнадзора и региональных министерств природных ресурсов в ближайшие дни начнут массовые проверки автомобилей, припаркованных рядом с реками, озёрами и в лесных массивах.
Особое внимание — машинам, чьи владельцы могут быть причастны к незаконной рыбалке и охоте. Инспекторы будут осматривать:
- подкапотное пространство;
- багажник;
- салон и другие отсеки.
Под запрет попадают:
- сети, рамки, самоловные устройства;
- многокрючковые снасти;
- иные запрещённые средства ловли и охоты.
Почему это серьёзно
По словам инспекторов, такие устройства часто прячут в автомобилях, чтобы использовать позже — вне зоны контроля. Даже если снасти не применялись, факт их перевозки может расцениваться как подготовка к правонарушению.
Проверки приурочены к началу летнего сезона, когда увеличивается число нарушений природоохранного законодательства.
Какое наказание грозит нарушителям
- Штраф — до нескольких десятков тысяч рублей;
- Лишение права на охоту и рыбалку — сроком до 2 лет;
- Возможна конфискация снастей и даже возбуждение дела об административном или уголовном правонарушении — особенно при повторных случаях.
Как избежать проблем
- Не перевозите запрещённые снасти — даже «на всякий случай»;
- Изучите действующие правила рыбалки и охоты в своём регионе;
- Если паркуетесь вблизи природных объектов — будьте готовы к осмотру машины.
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