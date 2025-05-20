Новый закон для водителей: если найдут это под капотом – лишат прав

Инспекторы начнут досматривать автомобили у водоёмов и в лесных зонах.

Если найдут запрещённые снасти или орудия охоты — водителям грозят штрафы и лишение специальных прав.

Что будут искать под капотом и в багажнике

Сотрудники охотнадзора и региональных министерств природных ресурсов в ближайшие дни начнут массовые проверки автомобилей, припаркованных рядом с реками, озёрами и в лесных массивах.

Особое внимание — машинам, чьи владельцы могут быть причастны к незаконной рыбалке и охоте. Инспекторы будут осматривать:

подкапотное пространство;

багажник;

салон и другие отсеки.

Под запрет попадают:

сети, рамки, самоловные устройства;

многокрючковые снасти;

иные запрещённые средства ловли и охоты.

Почему это серьёзно

По словам инспекторов, такие устройства часто прячут в автомобилях, чтобы использовать позже — вне зоны контроля. Даже если снасти не применялись, факт их перевозки может расцениваться как подготовка к правонарушению.

Проверки приурочены к началу летнего сезона, когда увеличивается число нарушений природоохранного законодательства.

Какое наказание грозит нарушителям

Штраф — до нескольких десятков тысяч рублей;

Лишение права на охоту и рыбалку — сроком до 2 лет;

Возможна конфискация снастей и даже возбуждение дела об административном или уголовном правонарушении — особенно при повторных случаях.

Как избежать проблем