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Новый закон для водителей: если найдут это под капотом – лишат прав

Инспекторы начнут досматривать автомобили у вод...

fine-news.ru

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Инспекторы начнут досматривать автомобили у водоёмов и в лесных зонах.

Если найдут запрещённые снасти или орудия охоты — водителям грозят штрафы и лишение специальных прав.

Что будут искать под капотом и в багажнике

Сотрудники охотнадзора и региональных министерств природных ресурсов в ближайшие дни начнут массовые проверки автомобилей, припаркованных рядом с реками, озёрами и в лесных массивах.

Особое внимание — машинам, чьи владельцы могут быть причастны к незаконной рыбалке и охоте. Инспекторы будут осматривать:

  • подкапотное пространство;
  • багажник;
  • салон и другие отсеки.

Под запрет попадают:

  • сети, рамки, самоловные устройства;
  • многокрючковые снасти;
  • иные запрещённые средства ловли и охоты.

Почему это серьёзно

По словам инспекторов, такие устройства часто прячут в автомобилях, чтобы использовать позже — вне зоны контроля. Даже если снасти не применялись, факт их перевозки может расцениваться как подготовка к правонарушению.

Проверки приурочены к началу летнего сезона, когда увеличивается число нарушений природоохранного законодательства.

Какое наказание грозит нарушителям

  • Штраф — до нескольких десятков тысяч рублей;
  • Лишение права на охоту и рыбалку — сроком до 2 лет;
  • Возможна конфискация снастей и даже возбуждение дела об административном или уголовном правонарушении — особенно при повторных случаях.

Как избежать проблем

  • Не перевозите запрещённые снасти — даже «на всякий случай»;
  • Изучите действующие правила рыбалки и охоты в своём регионе;
  • Если паркуетесь вблизи природных объектов — будьте готовы к осмотру машины.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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