Новый тренд на топливном рынке с 1 октября: как изменятся цены на бензин и дизель

Конец сентября охарактеризовался новой и совершенно необычной ситуацией на топливном рынке России. Цены после интенсивного роста на бирже начали падать, эксперты видят в этом новый тренд. Но пока рассуждали, пойдуто ли вниз цены на АЗС, 26 сентября биржевые цены снова пошли в рост.

На снижение повлияло решение Кабмина об ограничении экспорта топлива. А рост связывают с повышение спроса на подешевевшее топливо.

"Он увеличился после 20%-ного снижения цен с 19 сентября. Это обычное явление после резкого снижения котировок. Оптовые цены на бирже могут подняться ещё на 5–10% в рамках восстановления. Удивляться этому не стоит", — пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В регионах могут быть перебои с топлилвом - есть определенный сбой в логистике. сейчас правительство будет оперативно по поручению Путина решать все эти вопросы.