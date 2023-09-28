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Новый тренд на топливном рынке с 1 октября: как изменятся цены на бензин и дизель

Новый тренд на топливном рынке с 1 октября: как изменятся цены на бензин и дизель

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Конец сентября охарактеризовался новой и совершенно необычной ситуацией на топливном рынке России. Цены после интенсивного роста на бирже начали падать, эксперты видят в этом новый тренд. Но пока рассуждали, пойдуто ли вниз цены на АЗС, 26 сентября биржевые цены снова пошли в рост.

На снижение повлияло решение Кабмина об ограничении экспорта топлива. А рост связывают с повышение спроса на подешевевшее топливо.

"Он увеличился после 20%-ного снижения цен с 19 сентября. Это обычное явление после резкого снижения котировок. Оптовые цены на бирже могут подняться ещё на 5–10% в рамках восстановления. Удивляться этому не стоит", — пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В регионах могут быть перебои с топлилвом - есть определенный сбой в логистике. сейчас правительство будет оперативно по поручению Путина решать все эти вопросы.

"К 1 октября высока вероятность, что цена на бензин останется на текущих уровнях, а в регионах с дефицитом предложения — умеренно повысится. Резкий взлёт цен вряд ли произойдёт. Более точный прогноз затруднён из-за высокой неопределённости ситуации и разных цен в регионах", — пояснил Антонов.

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