Новый штамм коронавируса докатился до России: стало известно, где обнаружили первого носителя

В России, согласно сообщению Роспотребнадзора, выявлен новый штамм коронавируса "Эрис". Его нашли у пациента в Красноярском крае. Этот штамм инфекции в мире известен с февраля 2023 года, ранее в РФ его не находили, но в 50 странах мира им уже заражались.

"При этом значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением данного штамма не ожидается", – говорится в релизе санитарного ведомства.

"Эрис" не отличается повышенной летальностью, не имеет особых отличительных симптомов. Больших проблем от него медицинские специалисты не ожидают.