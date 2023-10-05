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Новый штамм коронавируса докатился до России: стало известно, где обнаружили первого носителя

Новый штамм коронавируса докатился до России: стало известно, где обнаружили первого носителя

Фото: социальные сети

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В России, согласно сообщению Роспотребнадзора, выявлен новый штамм коронавируса "Эрис". Его нашли у пациента в Красноярском крае. Этот штамм инфекции в мире известен с февраля 2023 года, ранее в РФ его не находили, но в 50 странах мира им уже заражались.

"При этом значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением данного штамма не ожидается", – говорится в релизе санитарного ведомства.

"Эрис" не отличается повышенной летальностью, не имеет особых отличительных симптомов. Больших проблем от него медицинские специалисты не ожидают.

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