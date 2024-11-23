Новый противник у «Шубы»: готовим свекольный салат с уникальным ингредиентом — без слоев и тонны майонеза

В канун новогодних праздников многие хозяйки задумываются о меню, и традиционно в списке блюд присутствует салат «Шуба». Однако на этот раз предлагаем вам взглянуть на альтернативный рецепт, который может стать настоящим открытием и даже заменить знаменитую закуску на вашем столе.

Речь идет о свекольном салате с уникальным ингредиентом — грушей, который готовится без слоев и тонны майонеза. Этот салат не только вкусный, но и гораздо полезнее традиционной «Шубы». К тому же, приготовление блюда не займет много времени.

Ингредиенты:

Свекла — 3 шт.

Груша — 1 шт.

Зеленый лук — небольшой пучок

Орехи грецкие (можно заменить кедровыми или фундуком) — 50 г

Лимонный сок — 2 ст. л.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

Свеклу отварить до готовности, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Грушу очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками или натереть на крупной терке. Зеленый лук мелко нарезать. Все ингредиенты смешать в салатнике, добавить измельченные орехи. Заправить салат лимонным соком и оливковым маслом, посолить и поперчить по вкусу.

Этот салат может стать замечательной альтернативой для тех, кто стремится уменьшить количество калорий в своем рационе, но не готов отказаться от традиционных вкусов. Уникальное сочетание свеклы и груши порадует вас не только своим вкусом, но и оригинальным внешним видом.

Возможно, уже в этом году ваш новогодний стол украсит не «Шуба», а его более легкий и полезный собрат, который с легкостью может стать новой праздничной традицией.