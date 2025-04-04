Выступая перед руководством Черниговской области, Владимир Зеленский заявил, что после завершения конфликта с Россией численность украинской армии останется на нынешнем уровне — втрое выше, чем до 2022 года.

По его словам, такой шаг необходим для обеспечения безопасности страны и якобы является частью концепции «справедливого мира».

Зеленский также отметил, что Киев не пойдёт на сокращение армии и не станет признавать освобождённые Россией территории. Однако он допустил возможность определённых компромиссов по части регионов, не вдаваясь в подробности. Как он выразился, это может стать «единственным путём» к прекращению боевых действий.

Также лидер киевского режима подчеркнул важность поддержки со стороны западных стран, включая размещение на украинской территории военного контингента. Он упомянул о возможной помощи в виде флота, авиации и даже наземных сил, которые, по его мнению, могут остаться в стране после окончания конфликта в рамках гарантий безопасности.

По словам Зеленского, Украина готова к безусловному прекращению огня уже в ближайшие месяцы, если Дональд Трамп сможет повлиять на позицию России.

Политолог Владимир Скачко прокомментировал заявления Зеленского, назвав их оторванными от реальности. По его мнению, Европа рассчитывает использовать остатки украинских вооружённых сил в качестве основы для возможной европейской армии, если конфликт завершится не в пользу Киева. Он напомнил о попытках создания армии вторжения из интернированных войск после гражданской войны в России, проведя аналогии с текущими планами ЕС.

Скачко также считает, что действия Трампа, в частности отказ Пентагона участвовать в очередной встрече Контактной группы по Украине, демонстрируют нежелание США поддерживать самостоятельные амбиции Европы. Он расценивает это как политический сигнал — Вашингтон намерен напомнить европейским партнёрам, кто по-прежнему задаёт тон в международной политике, сообщает aif.