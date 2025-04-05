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Новый номер. Отлетевший от реальности Зеленский заговорил о «справедливом мире»

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая ...

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Черниговской области, озвучил амбициозные планы: даже после завершения боевых действий численность украинской армии должна остаться на уровне, в три раза превышающем показатели до 2022 года.

Перемирие возможно, но есть условия
Зеленский назвал две позиции, по которым Киев не намерен уступать: сохранение численности Вооружённых сил Украины и отказ от признания российских территорий. Он подчеркнул, что сокращение армии не рассматривается, а также не будет признано вхождение ДНР, ЛНР, Крыма и Запорожья в состав России. Тем не менее, по некоторым территориям возможны компромиссы, заявил он, не вдаваясь в подробности.

Западные гарантии и поддержка
По словам украинского лидера, «справедливый мир» невозможен без военной поддержки со стороны Запада. Он сообщил, что несколько стран готовы предоставить помощь — от авиации и флота до возможного размещения военных на территории Украины. Уже сейчас, по его словам, создаётся инфраструктура для такого сотрудничества.

Перемирие — при условии давления на Москву
Зеленский допустил, что прекращение огня может наступить в ближайшие месяцы, но, по его мнению, для этого необходимо, чтобы бывший президент США Дональд Трамп оказал давление на Россию.

Мнение экспертов: заявления оторваны от реальности
Политолог Владимир Скачко прокомментировал слова Зеленского, назвав их оторванными от реальности и продиктованными политической конъюнктурой. По его мнению, Европа, стремясь к созданию собственной армии, может использовать части украинских военных, которые после конфликта окажутся за пределами страны. Он провёл параллель с ситуацией после гражданской войны в России, когда интернированные солдаты пытались сформировать армии для возвращения на родину.

Американская реакция
На фоне этих заявлений стало известно, что Пентагон не примет участия в ближайшем заседании Контактной группы по Украине. По мнению экспертов, это сигнал от Трампа европейским партнёрам: они должны понять, что не являются равными США в вопросах глобальной политики, пишет aif.ru.

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