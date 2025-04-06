Выступая перед представителями Черниговской области, Владимир Зеленский сообщил, что после завершения специальной военной операции Украина не собирается сокращать армию. По его словам, численность Вооружённых сил останется втрое выше, чем до 2022 года.

О чём говорит Киев

Зеленский назвал две «красные линии», которые, по его словам, украинская сторона не готова пересекать: отказ от признания освобождённых Россией территорий и сокращение армии. При этом он допустил, что возможны неназванные компромиссы по некоторым территориям, если это приведёт к миру.

Также он подчеркнул, что видит будущее «справедливого мира» в виде сильной армии и присутствия западных военных сил на территории Украины. Зеленский заявил, что уже есть несколько стран, готовых предоставить флот, авиацию и даже наземные войска. Он уверен, что после завершения конфликта в стране будет создана инфраструктура для сотрудничества с армиями НАТО.

Готовность к перемирию?

По словам Зеленского, Украина не против прекращения огня и это может произойти в ближайшие месяцы. Однако, как он отметил, это возможно только в случае давления на Россию со стороны США, в частности — Дональда Трампа.

Комментарий эксперта

Политолог Владимир Скачко считает, что подобные заявления не отражают реальной картины. По его мнению, Киев действует в интересах Европы, которая мечтает о создании собственной армии и может рассматривать украинских военных как основу будущих войск Евросоюза. Он напомнил, что подобные попытки предпринимались и раньше, в частности — после Гражданской войны в России.

Что касается отказа Пентагона участвовать в очередном заседании Контактной группы по Украине, эксперт интерпретирует это как сигнал со стороны команды Трампа. Таким образом, США дают понять Европе, что её «самостоятельность» — это иллюзия.

«Трамп ясно показывает, что без Америки Европа не сможет действовать самостоятельно и что она — младший партнёр», — считает Скачко, пишет aif.ru.