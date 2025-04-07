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Новый номер. Отлетевший от реальности Владимир Зеленский запел о «справедливом мире»

В своем выступлении перед руководством Чернигов...

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В рамках недавнего обращения к руководству Черниговской области, президент Украины Владимир Зеленский озвучил ключевые аспекты будущей оборонной стратегии страны после завершения текущего конфликта с Россией.

Он подтвердил, что численность украинских вооружённых сил останется на тройном уровне по сравнению с периодом до 2022 года, подчеркивая необходимость таких мер для обеспечения национальной безопасности в рамках концепции «справедливого мира».

Нежелание к сокращению армии

Зеленский ясно дал понять, что украинская сторона не намерена сокращать численность своей армии, несмотря на различные международные предложения и давление. Кроме того, президент отметил, что Киев не признает территории, освобожденные Россией, но открыт к определенным компромиссам по другим регионам, которые могут стать ключом к прекращению боевых действий.

Поддержка со стороны Запада

Президент также подчеркнул важность поддержки со стороны западных стран, обсудив возможное размещение военных контингентов и техническую помощь, включая авиацию и флот, что может сохраниться на территории Украины даже после завершения конфликта в качестве гарантий безопасности.

Критика и анализ экспертов

Политолог Владимир Скачко критически отозвался о заявлениях Зеленского, считая их малореалистичными в контексте текущей международной ситуации. Скачко предположил, что Европа может стремиться использовать украинские вооруженные силы как основу для создания потенциальной европейской армии. Он также затронул политику США, указывая на возможное снижение интереса Вашингтона к поддержке европейских амбиций на самостоятельное военное вмешательство.

Выступление Зеленского подчеркивает стремление Украины к укреплению своей оборонной способности и поиску мирного решения конфликта, несмотря на сложности и возможное несогласие международных партнеров. Оно также ставит вопрос о будущем роли Украины на геополитической арене и отношениях с глобальными державами.

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