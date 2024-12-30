Новые штрафы ГИБДД: что будет изменено с 1 января 2025 года
dzen.ru
С началом 2025 года в России вступят в силу ключевые изменения в системе штрафов за нарушения правил дорожного движения. Эти меры, принятые для укрепления безопасности на дорогах и снижения аварийности, предусматривают повышение штрафных ставок и изменение условий оплаты штрафов.
Основные изменения в штрафах
Нововведения затронут несколько важных аспектов:
- Штрафы за превышение скорости: Сумма штрафа за превышение скорости на 20–40 км/ч будет увеличена с 500 до 750 рублей.
- Вождение в пьяном виде: Штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вырастет с 30 000 до 45 000 рублей.
- Использование мобильного телефона за рулем: За этот вид нарушения теперь предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.
Новая политика скидок на штрафы
Помимо увеличения штрафов, изменится и система скидок за их оплату. Ранее водители могли получить 50% скидку при оплате штрафа в течение 20 дней. Теперь же скидка будет составлять 25%, но период для оплаты увеличится до 30 дней. Это предоставляет нарушителям больше времени для урегулирования штрафов, хотя и снижает финансовое облегчение.
Экспертные оценки и перспективы
Специалисты в области дорожного движения, такие как Александр Коротков и Галина Андросенко, указывают на необходимость комплексного подхода к вопросу дорожной безопасности. Они считают, что одних только ужесточений штрафов недостаточно для решения проблемы безопасности на дорогах. Важны также образовательные программы для водителей и улучшение инфраструктуры.
Введение новых правил предполагается как шаг к улучшению дорожной безопасности, однако конечный эффект этих мер станет ясен только после их полномасштабного внедрения и оценки поведения водителей на дорогах, пишет wellnews.ru.
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