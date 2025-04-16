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Новые помощники врача: билайн и Сеченовский Университет объединили усилия в разработке ИИ-модели для ранней диагностики рака желудка

Ученые и ИТ-специалисты из ООО «МедТех ИИ» (сов...

Фото: freepik.com

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Ученые и ИТ-специалисты из ООО «МедТех ИИ» (совместное предприятие билайна и Сеченовского университета) разработали систему на базе ИИ для диагностики атрофического гастрита. Решение может упростить рутинные процессы, помочь специалистам выявить пациентов с предраковым заболеванием желудка, назначить эффективную терапию, снизив риск развития онкологии.

При атрофическом гастрите воспаляется и атрофируется слизистая оболочка желудка, что всегда приводит к нарушению его работы и иногда – к появлению злокачественных новообразований. Поэтому своевременная постановка диагноза играет важную роль в снижении риска развития рака желудка. Для диагностики врачи проводят патоморфологическое исследование гастробиоптатов – образцов ткани, которые получают при эндоскопии желудка.

Согласно клиническим рекомендациям, врачу-эндоскописту необходимо взять 5 образцов из разных отделов: 2 из тела желудка, 2 из антрального отдела и 1 из угловой вырезки. После биоптаты попадают к врачу-патологоанатому для анализа. Этот процесс требует значительных временных затрат и усилий, учитывая разнообразие форм хронического гастрита и необходимость точной диагностики для обеспечения качественного лечения пациентов.

ИИ-модель, разработанная командой, призвана улучшить качество морфологической диагностики, определение стадии хронического гастрита и раннюю диагностику патологического процесса. Решение может стать ценным инструментом для врачей-патологоанатомов, которые ежедневно изучают образцы тканей желудка.

С помощью технологий компьютерного зрения система анализирует загруженный скан биоптата и выделяет ключевые объекты: лимфоциты, железы и бокаловидные клетки. Модель фокусируется на количественной оценке признаков предраковых изменений, включая определение площади кишечной метаплазии — ключевого биомаркера, используемого в клинических классификациях. На основе анализа доли пораженных тканей (матаплазия, атрофия и воспаление) и их распределению система формирует детализированную характеристику биоптата. Эти данные позволяют оценить степень и особенности хронического гастрита, опираясь на гистологические критерии, которые лежат в основе современных диагностических подходов.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна, генеральный директор ООО «МедТех ИИ»:
«Технологии сегодня играют одну из ключевых ролей в трансформации здравоохранения и улучшении качества медицинской помощи. Решения, основанные на искусственном интеллекте и компьютерном зрении, призваны упростить и ускорить процесс исследований и назначения последующей терапии. Мы с уважением относимся к труду врачей и стремимся обеспечить их технологиями и инструментами, которые позволят сосредоточиться на том, что действительно важно — здоровье и благополучии пациентов».

На сегодняшний день модель обучается на 60 полноразмерных снимках WSI (Whole Slide Image) биопсийного материала и демонстрирует высокую точность в распознавании пораженных областей. В планах команды — завершить обучение модели, интегрировать ее в патоморфологические информационные системы и протестировать в клинической практике. Решение будет доступно профессиональному сообществу после клинико-технических испытаний и получения регистрационного удостоверения медицинского изделия.

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