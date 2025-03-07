Новые платежи по ЖКХ неприятно удивят россиян с 8 марта - вводят для всех

С 2025 года в России увеличились тарифы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Это связано с ростом цен на строительные материалы и изменениями в законодательстве.

Почему повышаются тарифы?

Как объясняет Светлана Мусиенко, эксперт проекта «Моифинансы.рф» Минфина России, тарифы на капремонт зависят от региональных программ и рекомендаций Минстроя. Основные причины роста взносов:

Увеличение цен на стройматериалы из-за инфляции.

Введение дифференцированных тарифов в зависимости от характеристик дома, например, наличия лифта.

Так, в Мурманской области тарифы на капитальный ремонт выросли на 44%, во Владимирской области — на 24% для домов с лифтами, а в Москве — на 16%.

Как изменятся правила расчёта?

С марта 2025 года вступили в силу новые нормы:

Взносы теперь рассчитываются по данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а не по документам владельцев.

Балконы, лоджии и террасы больше не учитываются в общей площади квартиры, что может привести к снижению платежей.

Если собственник хочет уменьшить взнос, ему нужно внести изменения в ЕГРН, чтобы площадь жилья корректно отражалась в базе.

Что делать жильцам?